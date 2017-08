Vermischtes Wernberg-Köblitz

03.08.2017

6

0 03.08.2017

Das Schützenheim braucht einen neuen Dachbelag. Der Eternit-Belag aus den 1980er Jahren hat bereits starke Risse. Man befürchtet Feuchtigkeitsschäden an der Dachkonstruktion. Der Verein wird nun die Eindeckung erneuern und den alten, Asbest belasteten Eternitbelag entsorgen. Dann wird ein Trapezblech aufgebracht. Die Arbeiten wollen die Schützen mit Unterstützung von Fachkräften größtenteils in Eigenregie ausführen. Die Kosten belaufen sich auf 14 700 Euro. Der Schützenverein hat nun an die Kommune einen Zuschussantrag gestellt.

Marktrat Konrad Kiener plädierte aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit der Schützen für 7000 Euro Zuschuss, Helmut Ries für 5000 Euro. Vitus Bauer gab "bei aller Euphorie" zu bedenken, dass die freiwilligen Leistungen Beanstandungen des Kommunalen Prüfungsverbands nach sich ziehen. Und angesichts der vielen Vereine mache man womöglich ein Fass auf. Zweiter Bürgermeister Alexander Werner und Gerhard Bäumler plädierten für die Schaffung von Förderrichtlinien. Diese Aufgabe hätten seit zwei Jahren die Fraktionen - ohne Ergebnis, verdeutlichte Bürgermeister Georg Butz die Problematik, dafür Richtlinien zu finden. Marianne Schieder war froh "dass wir das Schützenheim haben". Hier fänden auch die wöchentlichen Seniorenveranstaltungen statt. Es stehe wirklich vielen Bürgern zur Verfügung, schloss sich der Bürgermeister an. "Man muss den kulturellen Aspekt sehen", ergänzte Josef Appl. "Hier wird eine anerkennenswerte Leistung für die Allgemeinheit erbracht", fasste Dritter Bürgermeister Georg Schlögl zusammen. Einstimmig wurde eine Zuschuss in Höhe von 7000 Euro beschlossen.