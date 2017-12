Vermischtes Wernberg-Köblitz

06.12.2017

"Nur Tiere, die sich wohlfühlen, bleiben gesund, haben eine hohe Leistung und sind rentabel." Das ist das Credo des Fachberaters Sebastian Hösl beim Milcherzeugertag.

Hygiene das A und O

Ständig beobachten

Das Fachzentrum für Rinderhaltung in Cham und das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Schwandorf veranstalteten für alle Milchviehhalter einen Milcherzeugertag im Gasthaus "Zehentbartl". Das Motto: "Die Kuh im geburtsnahen Zeitraum." 30 Teilnehmer hatten dabei die Gelegenheit, ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. Die Moderation der Veranstaltung lag in den Händen von Georg Dietl vom Fachzentrum Cham, der die 100 Tage rund ums Abkalben in den Fokus stellte. Dieser Zeitraum ist für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit einer Milchkuh von besonderer Bedeutung.Die wichtigsten Managementaufgaben hatte das Referat von Dr. Stefan Paarmann zum Inhalt. Der Fachtierarzt vom Tiergesundheitsamt Bayern ist ein ausgewiesener Fachmann auf diesem Gebiet. Den Zeitraum der Geburt teilte Dr. Paarmann in drei Zeitzonen ein, die jede für sich gesonderte Maßnahmen erfordert. Der Bauer hat dafür zu sorgen, dass sich die Kuh stressfrei und mit dem gebotenen Komfort vorbereiten kann. Der wichtigste Punkt ist aber die Hygiene in der Abkalbebox. Sie ist die Voraussetzung, dass eine Kuh sich wohlfühlt. Nach dem Kalben braucht das Tier eine ausreichende Menge an lauwarmen Wasser, um ihren Wasserhaushalt in Ordnung zu bringen. Weiter ist das Beobachten der Wiederkäu-Aktivität und das Fiebermessen von Bedeutung. Gerade nach dem Kalben treten oft Störungen des Stoffwechsels auf, die zum gefürchteten Milchfieber führen.Die Ausgewogenheit der Kationen-Anionen-Bilanz kann durch richtiges Futter und Medikation erreicht werden. Besonders in der ersten Zeit nach dem Kalben muss die Kuh ständig unter Beobachtung bleiben. Alle diese Maßnahmen greifen nur, wenn rund um den Geburtstermin die Haltungsbedingungen optimal ausgelegt sind. Wichtige Hinweise dazu gab Berater Sebastian Hösl.Ausreichend Wasser, Licht und Luft und genügend Platz sollten selbstverständlich sein. Aber nicht immer sind diese Voraussetzungen gegeben. Manchmal genügen schon geputzte Fenster oder Dachgläser, um für ausreichend Licht zu sorgen. In seinem Referat beleuchtete Hösl die Vor- und Nachteile von Hoch- oder Tiefboxen und brachte auch den Kompoststall zur Sprache. "Wenn Kühe lange stehen, stimmt etwas nicht im Stall", wusste der Haltungsberater zu berichten. "Wo Stroh ist, fühlen sich die Kühe am wohlsten", so lautete seine Anregung.Aus seiner Erfahrung als Milchviehhalter berichtete Wolfgang Blödt aus Trichenricht. Nicht immer stimmen Praxis und Theorie überein. Oft stehen bauliche Gegebenheiten einer optimalen Nutzung entgegen. Beobachten der Tiere, alle Abweichungen registrieren und entsprechend gegensteuern - das sind noch immer die wichtigsten Aufgaben eines Züchters. "Eine ausgewogene Futterzusammensetzung und Sauberkeit im Stall sind Grundvoraussetzungen für einen gesunden und leistungsfähigen Tierbestand", so seine Erfahrungen als erfolgreicher Bauer.