Mit Franziska Gradl "aktiv älter werden"

Vermischtes Wernberg-Köblitz

05.12.2017

Monika Jäckel, Vorsitzende der FC-Turnabteilung, überreichte Übungsleiterin Franziska Gradl als Geste der Anerkennung Blumen: Gradl hat einen Woche in Oberhaching einen Lehrgang Übungsleiter B, Fachgebiet "Sport für Ältere - spielend fit in der Seniorenklasse", absolviert. Themen waren Sensomotoriktraining, Sturzprophylaxe, Muskelaufbau-, Faszien- und Gehirntraining und Osteoporoseprävention. Franziska Gradl leitet neben der Turngruppe "FC-Frauenfitness" seit zehn Jahren die FC-Seniorengruppe "Aktiv älter werden". Etwa 20 Senioren treffen sich jede Woche in der kleinen Schulturnhalle, um fit zu bleiben. Die Senioren bestätigen, dass ihnen dieser Sport gut tut. Bild: twi