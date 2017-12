Vermischtes Wernberg-Köblitz

08.12.2017

Die Identität der beiden Menschen, die am Donnerstag bei einem Auffahrunfall auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Nabburg-West und dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald ums Leben kamen, ist noch nicht eindeutig geklärt. Nach Auskunft der Verkehrspolizeiinspektion Amberg ist dazu ein DNA-Abgleich erforderlich.

Die Polizei geht davon aus, dass die Ergebnisse des Tests Anfang kommender Woche vorliegen werden. Die Körper waren bei dem Unfall so stark verbrannt, dass eine Identifizierung anhand von Ringen oder Ausweisen nicht möglich war, Eine Halterabfrage für das Unfallauto ergab, dass es sich dabei um den Dienstwagen einer Firma aus Mittelfranken handelte. Der Kleintransporter war mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Lastwagen geprallt.Die Bergung der Getöteten gestaltete sich schwierig, hatte sich doch der Motorblock in das Führerhaus des Kleinlasters gebohrt. Ein Gutachter war vor Ort. Im Lauf der Nacht wurde die Ladung gesichert, Abschleppunternehmen rückten an, um die Fahrzeuge zu bergen. Nur zur Vollständigkeit: Den Sachschaden gibt die Verkehrspolizeiinspektion Amberg mit rund 100.000 Euro an.Als sich der Unfall kurz vor 19 Uhr in Fahrtrichtung Tschechien ereignete, musste für kurze Zeit auch die Gegenfahrbahn gesperrt werden. In der Senke war die Rauchentwicklung so stark, dass sie zur Gefahr für die Verkehrsteilnehmer wurde. Zu den Pkw-Fahrern, die ab Nabburg West im kilometerlangen Stau standen, arbeiteten sich Polizei und Feuerwehr Stück für Stück vor. Die Autos durften wenden und aus dem Bereich ausfahren.Die Lkw-Fahrer mussten sich hingegen auf eine lange Nacht einrichten. Sie harrten in ihrer Koje aus, bis die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gegen 4 Uhr morgens abgeschlossen waren.Von den 120 Einsatzkräften der Feuerwehren waren laut Feuerwehr-Pressesprecher Hans-Jürgen Schlosser viele erst vor zwei Wochen im Einsatz, als ein 20-Jähriger bei einem Unfall an der A93-Anschlussstelle Nabburg auf einen Sattelschlepper auffuhr und tödlich verunglückte. An der Unfallstelle "funktioniere" jeder Helfer, doch man müsse das Gesehene auch verarbeiten. Umso wichtiger sei die Aufarbeitung im Gespräch mit Kollegen.