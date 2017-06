Vermischtes Wernberg-Köblitz

06.06.2017

"Die Bevölkerung im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Neunaigen-Kemnath und die Mitglieder der Aktionsgruppe sind tief enttäuscht von der beschämenden Vorgehensweise des Zweckverbandsrates". Franz Krös und Josef Lippert nehmen in einer Stellungnahme Bezug auf ein Pressegespräch, das Verbandsvorsitzender Vitus Bauer, die Bürgermeister Georg Butz (Wernberg-Köblitz) und Josef Reindl (Schnaittenbach) sowie Vertreter der Verwaltung führten. Quintessenz: Der Neubau des Neunaigener Wasserwerks wird ohne die vorher in einer Zusammenkunft mit Krös und Lippert am 5. Mai diskutierte Plan- und Kostenüberprüfung vergeben.

"Nochmals abstimmen"

Verlauf und Aussagen des Gesprächs am 5. Mai (wir berichteten) beurteilen Franz Krös und Josef Lippert anders als die Zweckverbandsseite: "Den größten Teil des Gespräches nutzten die Vertreter des Zweckverbandes, um die AG mit Vorwürfen und Anschuldigungen zu überschütten, wobei Landrat Ebeling dankenswerter Weise moderierend eingriff". Dennoch habe im Ergebnis zwischen den Parteien folgende Übereinkunft bestanden: "Die Planung des neuen Wasserwerkes wird durch ein zweites Ingenieurbüro überprüft, wobei die Kritikpunkte der AG berücksichtigt werden". Über das Ingenieurbüro sei noch keine Einigung erzielt worden, da das von Bauamtsleiter Stefan Ott vorgeschlagene Ingenieurbüro auf der Homepage keine Referenzen zur Planung von Wasserwerken aufweise. "Es wurde vereinbart, dass die AG bis Mitte der folgenden Woche einen Gegenvorschlag unterbreitet. Dies geschah mit einer E-Mail am 10. Mai".Daraufhin habe es keine Reaktion von seiten des Zweckverbandes gegeben. "Wenn ein Vorschlag und ein Gegenvorschlag auf dem Tisch liegen, ist dies normalerweise der Zeitpunkt, sich nochmals zusammen zu setzen und sich abzustimmen". Auch das versprochene Protokoll über das Gespräch vom 5. Mai sei ausgeblieben. Aus terminlichen Gründen, habe es geheißen. Zum weiteren Vorgehen wurde erklärt, dass der AG in nächster Zeit eine Entscheidung des Zweckverbandsrates zugehen werde. Nachdem es bis 20. Mai keine Reaktion gegeben und immer noch kein Protokoll vorgelegen habe, "verfasste die AG ein eigenes Protokoll und verteilte dies am 21. Mai an die Teilnehmer und die übrigen Mitglieder des Zweckverbandes". Am Montag, 22. Mai sei in der nichtöffentlichen Sitzung des Zweckverbandes beschlossen worden, entgegen der Vereinbarung vom 5. Mai die Planung nicht zu überprüfen, sondern die Gewerke zur Bauausführung zu vergeben."Es ist zutiefst beschämend, dass unsere gewählten Volksvertreter zu solchen Tricksereien greifen müssen und getroffene Zusagen einfach unter den Tisch fallen lassen", schreiben Krös und Lippert. Diese Vorgehensweise zeige, "welch panische Angst vor eine Überprüfung der Wasserwerksplanung die Vorsitzenden und die meisten anderen Mitglieder des Zweckverbandes umtreibt. Daraus könnte man schließen, dass den Herrschaften sehr wohl bewusst ist, dass die derzeitige Planung erhebliches Einsparpotential beinhaltet. Sonst hätte man die vom Zweckverband einmal selbst geschätzten ca. 5000 Euro für eine Überprüfung in die Hand nehmen können. Wenn alles stimmt, hätte man so lässig alle Kritik abschütteln können".Die 560 in der Marktgemeinde zustande gekommenen Unterschriften für ein Bürgerbegehren hat die Aktionsgruppe im Rathaus abgegeben. Nun wird in der Verwaltung geprüft, dann entscheidet der Marktrat über die Zulässigkeit. Verwaltungsleiter Stefan Falter sieht dafür mehrere rechtliche Hindernisse.