07.12.2017

Weidens OB Kurt Seggewiß nennt ihn "Mister Plus der Oberpfalz". Georg Butz, noch vor einigen Tagen Bürgermeister von Wernberg-Köblitz, ist der Initiator des Vereins, der die wirtschaftliche Entwicklung am Autobahnkreuz A 6/A 93 vorantreibt. In der Jahreshauptversammlung nimmt er Abschied. Es gibt noch weitere Veränderungen.

Präsenz zeigen

Auf Seggewiß folgt Feller

Das Plus der Oberpfalz Dem "Plus der Oberpfalz gehören Weiden, Leuchtenberg, Luhe-Wildenau, Wernberg-Köblitz, Schnaittenbach, Pfreimd, Guteneck, Nabburg, Schmidgaden, Schwandorf und Wackersdorf an, ebenso die Spedition Gollwitzer und Bavaria Möbel sanitär. Kurz vor dem Beitritt steht Weiherhammer. Gespräche laufen auch mit Waidhaus. (cv)

Den Vorsitz des Vereins "Das Plus der Oberpfalz" hatte in den letzten drei Jahren Weiden inne. Nun übernimmt die Stadt Schwandorf. Der Verein mit inzwischen zwölf Mitgliedskommunen und zwei Unternehmen schrieb in den Jahren seit der Gründung 2010 Erfolgsgeschichte. Die Kommunen ziehen an einem Strang, wenn es um Industrieansiedlungen an den beiden Autobahnen A 93 und A 6 geht - ohne Kirchturmdenken. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß freute sich in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Born über Schlagzeilen wie "Steigerung bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen" oder "die Wirtschaft boomt". Daran sei "Das Plus der Oberpfalz" maßgeblich beteiligt. Mittlerweile könne man sich die Bewerber für Industrie- und Gewerbeansiedlungen aussuchen. Die mittlere und nördliche Oberpfalz sei "eine der dynamischsten Regionen Bayerns geworden". Im "Plus der Oberpfalz" kämpfen die beteiligten Kommunen "nicht gegeneinander, sondern miteinander", indem sie "das Heft in die Hand nehmen".Die letzten drei Jahre waren von vielen Aktivitäten geprägt. Stefan Falter, der "Das Plus der Oberpfalz" seit seinem Antritt als Geschäftsleiter des Marktes Wernberg-Köblitz im Jahr 2013 mitbegleitet, nannte die wichtigsten Eckdaten. Es gibt eine neue Gewerbeflächendatenbank mit Satellitenansicht. Auf diversen Fachmessen, aber auch beim "Tag der Logistik" im Bayernhafen Nürnberg sowie bei "Bavaria Möbel und Sanitär" und Conrad in Wernberg-Köblitz wurden Kontakte geknüpft. Der Verein nahm den Relaunch der Homepage in Angriff, ging auf "Entdeckertour", organisierte ein Cross-Golf-Event mit Netzwerktreffen und präsentierte sich in Logistik-Fachzeitschriften. "Die letzten drei Jahre haben uns vorwärts gebracht", fasste Falter zusammen. Er sprach die erfolgreichen Kontakte zu "Invest in Bavaria" und Germany Trade and Invest" an: Ein norwegisches Handelsunternehmen mit 20 Hektar Platzbedarf interessiert sich derzeit für Schmidgaden und Wernberg-Köblitz. Auf Wernberg-Köblitz bezogen würde eine von zwei möglichen großen Ansiedlungen bedeuten, dass selbst die im nächsten Jahr geplante Gewerbe- und Industriegebietserweiterung von 22 auf 30 Hektar nicht ausreichen würde und erneut erweitert werden müsste.Kurt Seggewiß richtete den Fokus auf den Initiator des Vereins, den früheren Wernberg-Köblitzer Bürgermeister. Er habe "ein bestelltes Feld" hinterlassen und dafür gesorgt, dass sich der Kreis vergrößere. Nicht Wernberg-Köblitz alleine liege im Herzen Europas, sondern alle Gemeinden am Autobahnkreuz. "Georg Butz hatte diese Weitsicht". Inzwischen könne man einen guten Mix bieten: Schwandorf und Wackersdorf punkten beispielsweise mit Regensburg-Nähe, Schmidgaden mit großen Flächen. "Es ist wichtig, in der Region zusammenzustehen und die Kräfte zu bündeln", betonte Georg Butz. Wenn man von einer Idee überzeugt sei, müsse man dafür eintreten. Es freute ihn, dass mittlerweile auch das renommierte Fraunhofer-Institut auf "Das "Plus der Oberpfalz" aufmerksam geworden sei.Hier vollzog sich ein Wechsel an der Spitze. Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller übernimmt den Vorsitz. Stellvertreter ist OB Kurt Seggewiß (Stadt Weiden). Die Kassengeschäfte führt Bürgermeister Richard Tischler (Pfreimd), Schriftführer ist Karl Preißer (Luhe-Wildenau), Kassenprüfer sind Josef Reindl (Schnaittenbach) und Armin Schärtl (Nabburg).