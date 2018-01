Vermischtes Wernberg-Köblitz

18.01.2018

546

0 18.01.2018546

Eine Verfolgungsfahrt leistete sich am Mittwoch, 17. Januar, ein 56-jähriger Handelsvertreter aus Nürnberg mit einer zivilen Streifenbesatzung der Weidener Verkehrspolizei. Bei winterlichen Verhältnissen versuchte er, vor den Beamten zu fliehen. Dabei führte sein Weg über Autobahn, Feldwege und verschneite Wiesen.

Kein Führerschein, aber Drogen

Gegen 16.30 Uhr wollte eine Besatzung der Schleierfahndung einen auf der A 93 in Fahrtrichtung Regensburg fahrenden Pkw, Nissan Pathfinder, mit Nürnberger Zulassung kontrollieren. Dazu fuhren sie laut Polizeibericht vor dem besagten Fahrzeug und gaben mittels elektronischer Anhaltematrix Anweisung zu folgen.Zunächst reagierte der Nissan-Fahrer auf dieses Anhaltesignal und folgte dem Streifenfahrzeug. Als dieses jedoch in die BAB-Ausfahrt Wernberg einfuhr, setzte der Mittelfranke zurück auf den rechten Fahrstreifen der A 93 und versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen - trotz widriger winterlicher Verhältnisse. Die Fahnder wendeten, fuhren zurück auf die Autobahn und nahmen die Verfolgung auf. Sie verständigten die Einsatzzentrale und weitere Streifen nahmen die Verfolgung auf.Am Autobahnkreuz Wernberg bog der Flüchtige in Richtung Nürnberg ab und fuhr kurz darauf über eine Behelfsausfahrt von der BAB ab, durchbrach absichtlich einen Wildschutzzaun und flüchtete anschließend weiter über schneebedeckte Wiesen und Felder. In dem Waldgebiet bei Wernberg kam der Nürnberger dann aufgrund seiner rasanten Fahrweise vom Feldweg ab und würgte dabei seinen Motor ab. Der Rest war für die Streifenbesatzung Routine: Die Polizisten blockierten den Jeep mittels ihrer Dienstwägen und der Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen.Als Grund für sein riskantes Verhalten gab der Flüchtige an, dass er keinen Führerschein besitzt und Drogen konsumiert hatte. Nach einer Blutentnahme im Weidener Klinikum wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Nürnberg konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.An dem Nissan und dem Wildschutztor entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. "Nur durch viel Glück und aufgrund der routinierten Fahrweise der verfolgenden Streifenbesatzung wurde Gott sei Dank niemand verletzt", erklärt Polizeihauptkommissar Markus Braun.