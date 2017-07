Vermischtes Wernberg-Köblitz

31.07.2017

Die Pfarrgemeinderäte der Pfarreiengemeinschaft Wernberg-Köblitz haben sich zum Ziel gesetzt, einmal die Kirchen außerhalb dem eigenen Wirkungsbereich zu besuchen. Dabei erfuhren sie viel Geschichtliches zu den einzelnen Gotteshäusern.

Die Besichtigungstour wurde mit fast 30 Personen in Woppenhof begonnen. Die erste Kirche dürfte eine Taufkirche gewesen sein. Darum wird am Dreikönigstag immer noch das Dreikönigswasser geweiht. Zudem ist es in Woppenhof Brauch, am Patrozinium einen Johannesbaum aufzustellen. Nach den Erläuterungen von Pfarrer Markus Ertl machte man sich auf den Weg nach Deindorf. Beim Eintritt fiel hier der helle und schmucke Kirchenraum auf. Die barocke Einrichtung ist weitgehend erhalten. Die Kirche wurde der Erzählung nach zwischen 1715 und 1717 von Fuhrleuten, die von Nürnberg nach Prag unterwegs waren, erbaut. Der Kult um den Hl. Leonhard wurde hier geschickt mit der Marienverehrung verzahnt. Die nächste Station war die Kirche in Glaubendorf, die dem Hl. Wolfgang geweiht ist. Zur Zeit der Kirchengründung im 15./16. Jahrhundert war der Heilige Wolfgang ein "Mode-Heiliger". Das Patrozinium ist damit wohl weder mit dem Grab des Heiligen in Regensburg noch mit seiner Heiligsprechung in Beziehung zu bringen.Alle drei Kirchen bestechen durch die gute Pflege der Mesner und Dorfgemeinschaften. Mit einem Marienlied und einem Gebet wurde die Besichtigungstour beendet. Die Gruppe hat viel Wissenswertes erfahren und wird als nächstes die Kirche Neunaigen und die dazugehörigen Kapellen besuchen. Der Nachmittag fand seinen Abschluss beim Pizza-Essen im Gasthaus Meissner in Glaubendorf.