Polizei nimmt Pärchen in Nabburg fest

Vermischtes Wernberg-Köblitz

19.01.2018

1474

0 19.01.20181474

Am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann durch eine offenstehende Kellertüre ein Haus in Saltendorf (Landkreis Schwandorf). Dort schlich er sich ins Schlafzimmer. Die Bewohnerin überraschte ihn.

Der Täter war auf der Suche nach Wertsachen, obwohl die Anwohner zu Hause waren. Im Schlafzimmer überraschte die Hausbesitzerin den Fremden, der sich gerade am Nachttisch zu schaffen machte. Da die Frau schrie, flüchtete der Mann. Auch andere Hausbewohner wurden aufmerksam und verfolgten den Mann. Ihm gelang zunächst die Flucht. "Die sofort verständigte Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, wobei in die Fahndung auch ein Hubschrauber mit eingebunden wurde", berichtet Polizeisprecher Marcus Tremel.Anschließend versuchte der Täter dies im Nabburger Ortsteil Diendorf erneut. Auch dort wurde er von der Hausbesitzerin erwischt, als er durch den Garten schlich. Die Frau verständigte die Polizei. Der Mann flüchtete. Die Beamten nahmen ihn kurze Zeit später in der Nähe fest. Ebenso seine Begleiterin, die den Mann mit dem Auto chauffierte. Es handelte sich um einen 32-Jährigen und eine 25-jährige Frau. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Beiden auch im Bereich Weiden und Amberg auffällig waren.