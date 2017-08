Vermischtes Wernberg-Köblitz

08.08.2017

Reinhard Rädel feierte bei guter Gesundheit seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar hatte zu sich nach Hause eingeladen, um mit seiner Ehefrau, den fünf Kindern mit Partnern, acht Enkelkindern, Verwandten, Freunden und Nachbarn gebührend zu feiern.

Zu den Gratulanten zählten der VdK-Ortsverband und der VdK-Kreisverband. Im Jahr 2000 wurde Rädel an die Spitze des Ortsverbandes gewählt. Seit 17 Jahren übt er dieses Amt aus. Die Glückwünsche des VdK Kreisverbandes Schwandorf überbrachten Karin Schindler und Herbert Suttner. Sie hoben das außergewöhnliche Engagement hervor, das Reinhard Rädel an den Tag lege. Ohne diejenigen, die ein Ehrenamt ausüben und ihre Freizeit dafür opfern, "wäre unser Land um vieles ärmer und unsere Arbeit beim VdK so nicht denkbar", meinte Suttner. Ihrem Mitglied wünschten auch der Radfahrverein "Concordia" und die örtliche Herzsportgruppe alles Gute.