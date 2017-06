Vermischtes Wernberg-Köblitz

09.06.2017

30

0 09.06.201730

Ein Geisterfahrer war am gestrigen Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der Autobahn unterwegs. Laut den Ermittlungen der Polizei wollte der 75-Jährige von Wernberg aus auf die A 93 in Richtung Weiden einfahren.

"Aus nicht bekannten Gründen folgte der Senior mit seinem Nissan Micra nicht der Einfahrspur in Richtung Norden, sondern fuhr in Richtung Pfreimd weiter", informiert Johann Beer von der Autobahnpolizei Schwandorf. Nach kurzer Zeit bemerkte der Nissan-Fahrer laut Polizeibericht seinen Fehler und schaltete die Warnblinkanlage ein. Bis er sein Fahrzeug wenden und in korrekter Richtung weiterfahren konnte, hatte er bereits einen knappen Kilometer zurück gelegt. Ein zufällig in der Nähe beschäftigter Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Schwandorf konnte das Kennzeichen des Micra ablesen und an die Polizei weiterleiten. Die Beamten trafen den Mann daheim an. Dieser räumte sofort seinen Fehler ein. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Geisterfahrer gefährdet wurden, sich unter Telefon 09431/4301-81 zu melden.