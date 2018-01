Vermischtes Wernberg-Köblitz

19.01.2018

Mit 594 Mitgliedern zählt der Sportanglerbund Wernberg-Köblitz mit zu den größten Vereinen des Marktes. Heuer feiert der Verein sein 40-Jähriges. Im Jubiläumsjahr bleibt er in bewährten Händen.

Stolz ist Vorsitzender Markus Schwarzbauer auf die 49 Neuaufnahmen und die 66 Jugendlichen, die dem Verein angehören. Schwarzbauer, Sportwart Tobias Zenger und Jugendwart Uwe Musshoff gingen in ihren Rechenschaftsberichten auf zahlreiche Veranstaltungen ein, die das Vereinsjahr 2017 sowohl in gesellschaftlicher als auch aus Sicht der Hegepflicht des Fischereivereins prägten.Dazu gehörten die Traditionshegefischen, das Fischerfest, die Beteiligung am Bürgerfest, am Naabfest, an der Kirchweih und im vergangenen Jahr auch am Mutter-Anna-Fest, ebenso Jugendzeltlager und das Vier-Vereine-Fischen der Jugend. In den Monatsversammlungen wurde Wissen vermittelt, wie beispielsweise über das richtige Filetieren von Fisch.Markus Schwarzbauer begrüßt die Renaturierungsprojekte des Wasserwirtschaftsamtes an der Naab. In zwei großen Arbeitseinsätzen wurden Pflege- und Säuberungsmaßnahmen rund um die Gewässer des Sportanglerbundes vorgenommen. Für den Nachbesatz der Gewässer sorgten Gewässerwart Tobias Weidner und Kai Klinger, damit der Bestand an Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Schleien und Bachforellen auch weiterhin gesichert ist. Der Neubesatz entspricht in etwa dem doppelten Gewicht, welches im Jahr zuvor gefangen wurde. Zu Problemen führen der Kormoran, der Biber und der Fischotter. Sie verursachen teilweise große Schäden, die oftmals am Sportanglerbund hängen bleiben. Fischereiaufseher-Obmann Hans-Erich Jenke sprach auch unerlaubte Müllablagerungen und das Schwarzfischen an. Höhepunkt des Vereinsjahres 2018 wird das 40-jährige Vereinsjubiläum, welches der Sportanglerbund zusammen mit dem Fischerfest am zweiten Wochenende im August feiert. Deshalb beginnt der Festbetrieb bereits am Freitag.Bei der Neuwahl wurde Markus Schwarzbauer als Vorsitzender bestätigt. Zweiter Vorsitzender ist Uwe Musshoff, Kassier Matthias Zitzmann, unterstützt von Thomas Zenger, Schriftführer Bernhard Lang, unterstützt von Tamara Strasser, Gewässerwart Tobias Weidner, zweiter Gewässerwart Kai Klinger, Gerätewart Lothar Bauer, unterstützt von Johann Bauderer. Die Jugend wird betreut von Sandro Zeitler und Jürgen Kreuzer. Tobias Zenger ist Sportwart, Herbert Gebhardt Organisationsleiter. Enrico Hampl und Jürgen Lex unterstützen die Vorstandschaft als Beisitzer; Alfred Meller und Hans-Erich Jenke sind Kassenprüfer.