Wernberg-Köblitz

15.01.2018

15.01.2018

So schnell macht ihm keiner was vor: Zum dritten Mal geht der Vereinsmeistertitel des Sportanglerbundes an Markus Schwarzbauer. Mit ihm freut sich Thomas Zenger, der den größten Fisch an Land zieht.

Geehrte Mitglieder Ein Dankeschön sprach Markus Schwarzbauer 13 Mitgliedern für ihre 25-jährige Treue und 8 Mitgliedern für ihre 10-jährige Treue aus. Seit 25 Jahren gehören dem Verein an: Josef Biller, Ewald Gebhardt, Erich Hanauer, Hubert Hösl, Werner Hofmann, Reinhard Meiler, Josef Meißner, Uwe Musshoff, Michael Nagler, Alois Paulus, Heinz Rubenbauer, Thomas Schmid und Gerhard Winter. Zehn Jahre sind Walter Berg, Marcus Blau, Maximilian Blau, Artur Hofmann, Richard Mutzbauer, Thomas Paskowski, Ingo Unger und Steffen Unger dabei. Für ihr Engagement im Verein überreichte der Vorsitzende an Jürgen Lex die Ehrennadel in Bronze sowie an Kurt Langer, der nach 14 Jahren das Amt des zweiten Vorsitzenden abgab, die Nadel in Gold. (wee)

Vorsitzender Markus Schwarzbauer und Bürgermeister Konrad Kiener freuten sich über die gute Beteiligung bei den Veranstaltungen des Sportanglerbundes und gratulierten allen Siegern. Bürgermeister Kiener würdigte zudem das Engagement des Vereins bei der Gewässerpflege und das aktive Mitwirken bei Veranstaltungen in Wernberg-Köblitz: Das Fischerfest sei wegen seiner Spezialitäten weit über die Grenzen der Marktgemeinde hinaus bekannt.Sportwart Tobias Zenger gab anschließend die Gewinner der sportlichen Veranstaltungen bekannt. In der Stipper-Gruppe sicherte sich Fabian Gesierich den ersten Platz und damit den Wanderpokal. Höhepunkt des Angeljahres ist das Königsfischen. Der Angler, der den schwersten Einzelfisch aus dem Wasser zieht, wird Fischerkönig. Zum Titel des Jugendfischerkönigs gratulierte Vorsitzender Markus Schwarzbauer dem Jungangler Lukas Fleischmann. Den Pokal des Fischerkönigs konnte heuer Thomas Zenger aus den Händen des Vorsitzenden entgegennehmen. Den Titel des Vereinsmeisters holte sich Markus Schwarzbauer bereits zum dritten Mal in Folge. Bei den Junganglern ging der Titel des Vereinsmeisters an Fabian Hentschel. Erfolgreich waren die Jungangler auch beim Vier-Vereine-Fischen. Trotz deutlich verjüngter Mannschaft holten sich die Jungangler in Nabburg den Sieg.