Undicht und rissig

Vermischtes Wernberg-Köblitz

09.06.2017

Eigentlich sollte nur die Wasserleitung neu gebaut werden. Doch eine Kamerabefahrung zeigte, dass der Mischwasserkanal in der Damelsdorfer Siedlung sehr marode ist. 53 Jahre lügen nicht.

Anfang des Jahres gab der Marktrat die Entwurfsplanung für den Neubau des Hochbehälters Fischberg inklusive der Erneuerung der Wasserleitungen zum Kirschweg und über Damelsdorf nach Saltendorf frei. Die neue Trasse verläuft durch die Siedlung in Damelsdorf. Im Zuge der Planung wurde auch der bestehende Mischwasserkanal aus dem Jahr 1964 mit den dazugehörigen Hausanschlussleitungen befahren. Das Resultat: erhebliche Schäden, Undichtigkeiten, Innenkorrosionen, fehlende Wandstücke, Risse.Folglich soll der 53 Jahre alte Betonkanal erneuert werden. Die geschätzten Kosten für den Neubau einschließlich der Anschlusssleitungen und Baunebenkosten betragen 145 000 Euro brutto. Das Bauprojekt wird mit 250 Euro pro Meter gefördert. Für die 300 Meter einschließlich der Anschlussleitungen bedeutet dies einen Förderbetrag von 75 000 Euro. Für die Straße ergeben sich geschätzte Baukosten von 220 000 Euro einschließlich der Baunebenkosten und der Straßenbeleuchtung.Die Wasserleitungsarbeiten sollen nun im Sommer ausgeschrieben werden. Im Herbst muss nur das Stück zum Kirschweg (Fischberg) gebaut werden. Die Wasserleitung nach Saltendorf folgt 2018.Der Marktrat beauftragte in der letzten Sitzung das Ingenieurbüro Zwick mit der Planung und Abwicklung der Kanalerneuerung und des Siedlungsstraßen-Ausbaus. Die Honorarkosten betragen 40 774 Euro. Die Leistungen werden ausgeschrieben und sollen 2018 umgesetzt werden. Wenn die Entwurfsplanung vorliegt, findet eine Anliegerversammlung statt, in der über die Maßnahme und die Kosten informiert wird.Am 24. September ist Bürgermeisterwahl. Folglich musste ein Gemeindewahlleiter bestimmt werden. Diese Aufgabe übernimmt Maria Schlögl, Stellvertreter ist Gerhard Bäumler. Dem Wahlausschuss gehören von der CSU Josef Appl (Stellvertreter Maria Schöner), von der SPD Brigitte Blau (Richard Thaller), von den Freien Wählern Willi Gradl (Harald Zwack) und von den Landlisten Georg Hölzl, (Josef Hägler) an.Beim Abriss der alten Wernberger Schule wurde das Mosaik am Eingang gesichert. Die Initiatoren haben inzwischen ein Angebot für die Einfassung vorliegen. Die Gemeinde übernimmt die Kosten in Höhe von 900 Euro. Mit der Standortfrage befasst sich der Bauausschuss.