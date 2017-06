Vermischtes Wernberg-Köblitz

13.06.2017

Die Sonne stand tief und schon war es geschehen: Ein Golf-Fahrer, der am Dienstag gegen 6 Uhr auf der Staatsstraße 2657 von Diebrunn Richtung Luhe-Wildenau unterwegs war, übersah einen vor ihm am rechten Straßenrand fahrenden Radler und erfasste ihn mit dem rechten vorderen Kotflügel. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, hatte Glück im Unglück. Obwohl er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw schlug, erlitt er nur relativ leichte Verletzungen. Er wurde vom BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am Fahrrad in Höhe von 50 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An der Unfallstelle zeichneten sich laut Polizei vier Ersthelfer durch vorbildliches Verhalten aus. Sie sicherten die Unfallstelle, die in einer unübersichtlichen Kurve lag, ab, versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen des BRK und regelten den Verkehr.