Vermischtes Wernberg-Köblitz

26.01.2018

13

Den zunehmenden Verkehr an der Conrad-Kreuzung - der Bereich zwischen Staatsstraße, Gewerbegebiet West und der Autobahnausfahrt - thematisierte Marktrat Vitus Bauer in der letzten Marktratssitzung. In Stoßzeiten stauen sich die Lastwagen und Pkws bald bis zur Autobahn zurück, so Bauer. Schon mehrmals sei in den letzten Jahren über einen Kreisverkehr diskutiert worden. Man sollte diesen Gedanken auch mit Blick auf die Entwicklung des neuen Industrie- und Gewerbegebiets West II wieder aufgreifen. Bürgermeister Konrad Kiener hat in den nächsten Wochen Termine bei der Autobahndirektion Nordbayern und dem Staatlichen Straßenbauamt Amberg-Sulzbach. Hier will er diese Anregung vorbringen. Kiener gab allerdings auch zu bedenken, dass der Kreuzungsbereich wenig Platz für einen Kreisverkehr biete. Bild: twi