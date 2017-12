Vermischtes Wernberg-Köblitz

23.12.2017

51

0 23.12.201751

Es ist kalt in der Kirche. "Mich würde frieren", meint Pfarrer Markus Ertl schmunzelnd mit Blick auf Emmas stylisch an den Knien geschlitzter Jeans. Der Ton in der Wernberger Ministrantengruppe ist locker. Trotzdem arbeitet sie routiniert. Die "Einsätze" für die Weihnachtsfeiertage sind per E-Mail verteilt.

Rituale einüben

Keine lästige Pflicht

Wernberg-Köblitz. (cv) 21 Ministranten verrichten in der Pfarrei Wernberg ihren Altardienst. "Es könnten natürlich mehr sein", so Pfarrer Ertl. Doch wenn er einen Vergleich mit den Kirchengemeinden in Städten zieht, ist er zufrieden. In der Mitternachtsmette werden heuer zwei "Ausbilder" verabschiedet: Die Oberministranten Paul Schöner (16) und Florian Götz (17). Sie sind dicke Freunde: "Wir waren zusammen im Kindergarten und in der Schule", erzählen sie. Und vor der Erstkommunion in der dritten Klasse fragte dann Pfarrer Ertl in die Runde, wer Ministrant werden möchte. "Das ist beileibe kein Muss und wird niemandem aufgedrängt", so der Geistliche. Meist stehe ein Elternhaus dahinter, das den Glauben lebe. "Dann zeigen die Kinder auch von sich aus Interesse".Paul und Florian hatten sich vor rund acht Jahren schnell entschieden. Später lernten sie als Oberministranten die Jüngeren an. "Das war eine schöne Zeit", meint Paul. "Da nimmt man auch für seinen Glauben was mit". Doch wenn Ausbildung, der Spurt zum Abitur, die erste große Liebe kommen, weiß Pfarrer Ertl, das er sich allmählich neue Oberministranten suchen muss. Emma Schöner (14) und Simon Weiß (15) treten in ihre Fußstapfen.Den Jüngeren wird nach einem theoretischen Teil mit Pastoralreferent Maximilian Pravida erst mal gezeigt, was beim Altardienst zu tun ist: Fünf bis sechs Mal werden die Rituale mit den angehenden Ministranten geübt. "Dann wachsen die Kinder da hinein", sagt Pfarrer Ertl. Altardienst - das ist Einzug mit dem Kreuz, Kniebeuge. Den Neuen muss gezeigt werden, wie die Gabenbereitung am Altar begleitet werden muss, wenn Kelch und Hostie gesegnet werden. Sie assistieren dem Pfarrer bei der Handwaschung, schellen bei der Wandlung, befüllen und schwingen das Weihrauchfass. "Das machen aber die Großen", schmunzelt Paul Schöner, als das silberne Fass bei seiner achtjährigen Schwester Klara zu sehr Bodenkontakt bekommt.Die Ministranten-Truppe hat etliche Feiertagsdienste zu bestreiten: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Dann ist man auch als Sternsinger und beim "Ratschen" unterwegs. Nun, an Weihnachten und zum Jahreswechsel, muss der Dienst gut organisiert sein. Der neue Oberministrant Simon Weiß hat das heuer in die Hand genommen. Die Dienstpläne sind bereits per Mail versandt. Die 21 Ministranten sind durchaus auch mehrmals im Einsatz. Seniorenmesse, Mitternachtsmesse am Heiligen Abend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, Vormittagsgottesdienst an Sylvester, Jahresabschluss: Bis zum Sonntag nach Heilig-Drei-König mit 13 Diensten ein ganz schönes Pensum.Das Familienfest stören diese Einsätze nicht: Essen und Bescherung orientieren sich daran. Und bei den Schöners ist Mutter Doris ohnehin als Kommunionhelferin und Lektorin tätig. "Wir haben das gerne getan", meinen Paul und Florian übereinstimmend. Sie seien eine Verpflichtung eingegangen, hätten den Ministrantendienst aber nie als lästige Pflicht empfunden. Und der Weihnachtsgottesdienst sei auch etwas Besonderes. Da sieht man "dass sich die Kirchenbesucher darüber freuen". Daneben bleibt immer noch genügend Zeit, die Geschenke auszupacken. Pfarrer Ertl ist stolz auf seine Ministranten. "Sie sind gut dabei und nicht oberflächlich, das schätze ich an ihnen".