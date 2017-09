Zehn Prozent der Flachglas-Gesamtbelegschaft sind Azubis

Vermischtes Wernberg-Köblitz

21.09.2017

Die Flachglas Wernberg GmbH stellte heuer 17 junge Lehrlinge ein. Der Start ins Berufsleben begann mit Vorbereitungstagen in Bayerisch Eisenstein. Mit den "Neuen" haben nun insgesamt 52 Azubis, rund zehn Prozent der Gesamtbelegschaft mit 550 Beschäftigten, einen Ausbildungsplatz. Bei der Begrüßung waren die Verantwortlichen stolz auf die hohe Ausbildungsquote. Damit decke man den eigenen Fachkräftebedarf. Begrüßt wurden die Auszubildenden von Werksleiter Michael Kettler, Personalleiterin Heike Schlenker, Ausbilderin Ebru Küpür, Sicherheitsbeauftragten Ronald Hösch, Betriebsratsvorsitzendem Johann Klinger, stellvertretendem Betriebsratsvorsitzenden Lothar Weiß, Jugend- und Auszubildenden-Vertreter Tim Schachschal und Ausbilder Eduard Escherl. Der Dreisatz "Wissen, können, wollen" - werde die Auszubildenden nun begleiten, so Escherl. Die Ausbildung in der Flachglas Wernberg stehe überregional für hohe Qualitätsansprüche und Erfolg. Daher stünde bei der entsprechenden Leistung nach der Ausbildung einer Übernahme nichts im Wege. Werksleiter Michael Kettler (Siebter von liks) betonte, dass auf hohe Fachqualifikation großen Wert gelegt werde. Das schließe Eigeninitiative mit ein. Daher erwarte er von allen, "pro aktiv" zu sein. Betriebsratsvorsitzender Johann Klinger bedankte sich bei der Geschäftsführung für die überdurchschnittliche Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Dies unterscheide die Flachglas als Mittelständler von den anderen Firmen. Ausgebildet wird in folgenden Berufen: Verfahrensmechaniker (Patrick Esch, Andy Licht, Tino Hoffmann, Lukas Seidig, Jürgen Gorobez), Fachkraft für Lagerlogistik (Rene Kraus), Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen (Selvi Küpür), Industriemechaniker (Stefan Sperl, Lara Singer, Maximilian Seidl), Industrieelektroniker (Armin Kiener), Fachinformatiker Systemintegration (Christoph Putz), Industriekaufleute (Markus Schmidt, Anna Zweck, Sebastian Tate, Tasmin Holliman) sowie Mediengestalter (David Gergert). Bild: wto