Zurück ins Mittelalter

20.07.2017

Eltern und Kinder erlebten mit den Lehrkräften der Schule Wernberg-Köblitz ein abwechslungsreiches und interessantes Sommerfest. Das Motto: "Mittelalterliches Leben".

Nach dem festlichen Einzug der mittelalterlich gekleideten Schüler und Lehrkräfte und einem Eröffnungslied begrüßte Rektor Josef Galitzdörfer in Anwesenheit von Bürgermeister Georg Butz die Gäste und Akteure. Förderlehrerin Judith Friedl und ihre Theatergruppe füllten die neue Turnhalle komplett bei der turbulenten Zeitreise von "Ritter Rost". Auf den Bierbänken wurden die Gäste von Gauklern, mit Marionetten-Sketchen, Liedern und Tänzen unterhalten. Das raue Ritterleben konnte man beim Strohsack-Duell und Ritter-schubsen am eigenen Leib verspüren.Bei Geschicklichkeitsspielen wurden die Kräfte gemessen: Wasser-Eimer-Lauf, Erbsenweitspucken, Seilspringen und Hufeisenwurf waren sehr beliebt. Mittelalterliche Gegenstände bastelten die begeisterten Kinder an zahlreichen Stationen. Lederbeutel, Holzanhänger und Fußschellen waren begehrt. Besonderes Geschick und Geduld waren beim Armbänderfilzen und Papierschöpfen gefordert.Bei allen Stationen konnten die Teilnehmer auf Tombola-Karten Stempel erwerben. Wer sechs Stempel vorzeigen konnte, durfte seine Karte in eine Lostrommel werfen. Dank großzügiger Sponsoren wurden 100 Preise verteilt. Kulinarische Spezialitäten rundeten das gelungene und vielbesuchte Fest ab. Während sich die Eltern um Kuchen, Kaffee und Grillspezialitäten kümmerten, kamen die Fünftklässler mit dem Streichen ihrer Schnittlauchbrote kaum nach. Am Ende des Festes dankte Rektor Josef Galitzdörfer allen Kindern und Lehrkräften, den engagierten Eltern, den Sponsoren und vor allem den Hauptorganisatoren der Feier, Barbara Hauer, Karin Ries und Hans-Peter Geitner. Mit einem gemeinsamen Schlusslied verabschiedeten sich die Klassen von den Gästen.