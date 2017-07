Vermischtes Wernberg-Köblitz

11.07.2017

784

0 11.07.2017784

Eine 53-jährige Autofahrerin stieß mit ihrem Honda Jazz am Dienstag um 7.45 Uhr auf der B14 bei der Abzweigung Kettnitzmühle mit einem entgegenkommenden Opel Astra frontal zusammen. Die Honda-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Opel-Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen.

Am Dienstag, 11. Juli, um 7.45 Uhr, war eine 53-jährige Autofahrerin mit ihrem Honda Jazz auf der B14 von Schnaittenbach (Kreis Amberg-Sulzbach) in Richtung Wernberg-Köblitz (Kreis Schwandorf) unterwegs.Bei der Abzweigung Kettnitzmühle bog sie ab und übersah einen entgegenkommenden Opel Astra. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Honda-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Der 36-jährige Opel-Fahrer kam mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.Der Schaden an dem Honda beläuft sich auf 4000 Euro, der am Opel auf 10.000 Euro.