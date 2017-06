Freizeit Wiesau

20.06.2017

Wiesau/Pleußen. Riesiges Glück hatten die beiden passionierten Fischer Gerwald Baumer aus Wiesau und Dieter Stark aus Pleußen. In einer schwülwarmen Nacht bissen acht stattliche Aale an. Fünf davon konnten nach anstrengenden Kämpfen gelandet werden. Wobei damit das Kräftemessen zwischen Tier und Mensch lange nicht vorbei war. Die Männer mussten ein zweites Mal mit vereinten Kräften anpacken, um die enorm starken Aale in die dafür vorbereiteten artgerechten Behältnisse zu bringen. Große Aale sind in der Regel etwa 70 Zentimeter lang und gut 700 Gramm schwer. Alle fünf Fänge toppen diese Durchschnittswerte. Das größte Exemplar brachte stolze 91 Zentimeter und ein Gewicht von 1,6 Kilogramm auf die Waage. Gefangen wurden sie in der Fichtelnaab im Bereich Erbendorf. Landen werden sie demnächst wohl bei den Familien der glücklichen Angler, frisch geräuchert auf dem Mittagstisch. Maße und Gewichte der gefangenen Aale: 91 Zentimeter und 1620 Gramm, 83 Zentimeter und 1115 Gramm, 81 Zentimeter Länge und 1060 Gramm, 76 Zentimeter Länge und 873 Gramm sowie 74 Zentimeter und 778 Gramm. Übrigens: Zimperlich waren die Aale bei ihrem eigenen Beutezug nicht: In einem der Aalmägen befand sich ein Flusskrebs.