Fußball-Nachwuchs lernt, wie die Kicker von Real Madrid Tore schießen

02.08.2017

Schönhaid. Ob sie einmal in der Nationalmannschaft auflaufen oder gar "Fußballer des Jahres" sein werden, weiß heute keiner. Aber träumen darf man ja. Und der Nachwuchs des SV Schönhaid strengt sich an. Zudem haben die rund 60 Teilnehmer am Lehrgang mit der Real-Madrid-Fußballschule eine Menge Spaß. Der vom SV Schönhaid bereits zum zweiten Mal angebotene Sportunterricht mit Profis ist Teil der Nachwuchsförderung. "Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Teilnehmerzahl diesmal deutlich gesteigert werden", informiert SV-Vorsitzender Herbert Schaumberger (hinten rechts) auf Anfrage. Betreuer sind Ralf Schehr, Richart Benavent (hinten von links) und Luis Mateu (hinten, Fünfter von links). Da verzichtet man gerne auf fünf Tage Ferienfreizeit. Unterstützt wird das Betreuerteam von Hospitant Fabian Höfer aus den Reihen der Schönhaider. Deutschlandweit koordiniert wird die Aktion von "Real-Madrid-Clinics Deutschland"-Direktor Stefan Kofal. Start am Trainingsgelände war am Montag. Bereits am frühen Morgen und in gespannter Erwartung reisten die jungen Nachwuchskicker aus dem gesamten Landkreis an, um bei diesem mehr als außergewöhnlichen Fußballlehrgang teilnehmen zu können. Ein Angebot, aus dem der SV Schönhaid keinen finanziellen Nutzen zieht, wie Jugendleiter und SV-Vorsitzender Herbert Schaumberger betont. Bis einschließlich Freitag sind zahlreiche schweißtreibende Trainingseinheiten zu absolvieren. Vitaminreiche, gesunde und ausgewogene Ernährung ersetzt die gewohnte Küche, vor allem aber die sonst so beliebten Naschereien. Mit Argusaugen verfolgt das Betreuerteam die Schützlinge, unter ihnen auch ein Mädchen. Dabei fordert "Cheftrainer" Ralf Schehr, der 1997 die Amateure vom Hamburger Sportverein betreute und nach der Entlassung von Felix Magath als Interimstrainer die Profis unter seinen Fittichen hatte, von seinen Schützlingen eiserne Disziplin. Schwerpunkte der fünftägigen Fußballschule sind neben dem sicheren Umgang mit dem runden Leder auch das Überzahlspiel, Fairness und Achtung des Konkurrenten. Vor allem aber lernt man, wie man den Gegner mit gezielten Torschüssen ganz schön unter Druck setzen kann. Bild: wro