23.06.2017

Leckere Brotzeitspezialitäten, geräucherte Makrelen, dazu eine frische Halbe Bier. Das Fischerfest an den Waldseen ist beliebt. Außerdem locken attraktive Preise.

Schönhaid. (wro) Hochsommerliche Temperaturen und blauer Himmel begleiteten das Fischerfest an den seit Jahrzehnten stillgelegten Kaolingruben und den blau-grünlich schimmernden Waldseen. Das Fischerfest der Wiesauer Angelfreunde an der "Kipp" zählt nicht zu Unrecht zu den beliebten Freiluftveranstaltungen in der Marktgemeinde Wiesau. Fast schon zu schön sei das Wetter, "aber man darf zufrieden sein", bilanzierte Fischereiverein-Vorsitzender Hans Brosch an den beiden Veranstaltungstagen. Wie gewohnt zeigte man sich seitens des Veranstalters gut gerüstet, personell gut aufgestellt. Dicht umlagert war nicht nur die Steckerlfischbraterei, reichlich zu tun gab es auch an den übrigen Ständen. Bald wurden die Plätze auf den bereitgestellten Bierbänken und an den Tischen rar. Eine positive Bilanz zog das Vorstandsteam auch hinsichtlich der Beteiligung am frühmorgendlichen Angel-Wettbewerb, bei dem die Teams "Wächter 1" und "Wächter 2", gefolgt von den "Stipperfreunden", mit guten Mannschaftsergebnissen herausragten. Die Plätze bei den Einzelwettbewerben sicherten sich Wolfgang Huber, Klaus Wächter und Günther Brosch, die auf den Plätzen eins bis drei auf dem Siegertreppchen landeten. Auf dem undankbaren vierten Rang folgte Dominik Schuller. Sachpreise bekam auch der begeistert teilnehmende Anglernachwuchs, auf den der Fischereiverein stolz ist. Ganz besonders freuten sich Philipp Schicker und Justin Gebhardt über ihre Königsketten. Sie hatten beim Anangeln am 1. Mai die Titel Fischerkönig beziehungsweise Jugendfischerkönig errungen. Ihr Amt traten sie nun beim Fischerfest an der "Kipp" offiziell an.