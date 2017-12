Freizeit Wiesau

03.12.2017

"Ausverkauft" meldet bereits um 18.30 Uhr der Marmeladenstand. Auch sonst ist das Resümee der Budenbetreiber - darunter viele Vereine - äußerst positiv. Überwältigend ist der Besucheransturm beim 31. Wiesauer Weihnachtsmarkt.

Die nur einen Tag dauernde Veranstaltung am Marktplatz, die ihren Anfang vor über drei Jahrzehnten in der Hauptstraße genommen hatte, war ein beliebter Besucher-Treffpunkt. Rasch weg waren auch die vom Stiftländer Heimatverein angebotenen Tombola-Lose, die für einen Festtagsbraten oder aber auch "nur" für Lebkuchen zum Sonntagstee sorgten. Auch an den übrigen Ständen gab meist nur noch wenig zum Wegräumen, nachdem die letzten Budenlichter ausgeschaltet worden waren.Vorangegangen war die Eröffnung durch Bürgermeister Toni Dutz, der Punkt 14 Uhr das Rednerpult an der Rathaustreppe betrat, um die zahlreichen Besucher willkommen zu heißen, bzw. die hübsch dekorierte Budenstadt entlang des mit roten Christbaumkugeln geschmückten und hochgewachsenen Weihnachtsbaums vorzustellen. Musikalisch begleitet wurde Dutz von der Blasmusik aus der benachbarten Marktgemeinde Falkenberg und den Mädchen und Buben vom Kindergarten "St. Josef", die fröhlich singend, vorweihnachtliche Lieder zum Besten gaben und ihrem Publikum, gemeinsam mit dem Gastgeber, freundlich "Grüß Gott" sagten.Erklärte Ziele aller gespannt wartenden Gäste waren danach die Marktgassen, in denen es - begleitet von Bratwurst-, Punsch- und anderen Düften - so allerhand zu riechen, sehen, freilich auch zu kaufen gab. Glühwein, Kaffee, Jager- oder Früchtetee, ebenso auch viele andere heiße oder weniger heiße Getränke fanden bald ihre dankbaren Abnehmer. Gefragt waren auch die traditionellen Leckereien, zu denen Lebkuchen und Plätzchen genauso gehörten, wie etwa frittierte Kartoffelkringel, Steaks, heißer Dotsch mit Apfelmus oder selbstgemachte Marmeladen in liebevoll dekorierten kleinen Gläsern.Damit niemand frieren musste, waren in regelmäßigen Abständen Aufwärmstellen eingerichtet worden. Dort ließ sich die Kälte vertreiben. Die offenen Feuerstellen luden ein zum Hände warm machen, aber auch zum spontan stehen bleiben. Sie verleiteten aber auch zum Plaudern miteinander. Ein buntes Kinderkarussell sorgte für Spaß bei kleineren Weihnachtsmarktbesuchern. Bei Einbruch der Dunkelheit zauberten der Nikolaus mit seinem Besuch, ebenso auch das konfessionsübergreifende Weihnachtskonzert mit dem Posaunenchor der ev. luth. Pfarrgemeinde, gemeinsam mit den katholischen von "Canto di Gioia", stimmungsvolle Augenblicke auf die Rathaustreppe, während der heilige Mann unermüdlich und gemütlich seine Kreise zog. Der Wiesauer Weihnachtsmarkt mit seinem romantisch anheimelnden Budenzauber hat sich längst von einen anfänglich nur bescheidenen, nunmehr aber zu einem ganz großen und adventlich zauberhaften Geheimtipp gemausert.