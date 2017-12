Kultur Wiesau

07.12.2017

07.12.2017

Das in Tschechien neben der Nationalhymne und der "Moldau" von Smetana bekannteste Musikwerk, die Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba, ist am Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr in der Katholischen Kirche in Wiesau zu hören. Das Symphonieorchester im Stiftland und der Kammerchor der Kreismusikschule sowie der Katholische Kirchenchor Wiesau haben dieses Werk einstudiert. Dafür verantwortlich zeichnen Helmut Burkhardt (Kammerchor der Kreismusikschule), der auch den Orgelpart übernimmt, und Jakob Schröder (Katholischer Kirchenchor Wiesau). Die Solisten sind Simone Hahn (Sopran), Katharina Pötzl (Alt), Bernhard Müller (Tenor) und Wolfgang Braun (Bass), alles Schüler der Musikschule des Landkreises Tirschenreuth. Die Gesamtleitung hat Jakob Johannes Schröder. Die Bevölkerung ist zu diesem Konzert recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.