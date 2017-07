Festlicher Höhepunkt des Kreismusikfestes in Wiesau

17.07.2017

Rund 350 Musiker aus insgesamt 16 Blasmusikkapellen beteiligten sich anlässlich des Kreismusikfestes am großen Sternmarsch durch die Straßen Wiesaus. Am Ziel Marktplatz angekommen, bildeten die Musiker einen mehrteiligen, großen Massenchor, dirigiert von Peter Dotzauer, Andreas Säckert, Patrick Oroudji und dem Vorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes, Gerhard Engel. Zum feierlichen Abschluss der gemeinsam vorgetragenen Musikstücke erklangen die Bayernhymne und die Deutsche Nationalhymne. Gefeiert wurde anschließend am Marktplatz.