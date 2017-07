Kultur Wiesau

18.07.2017

97

0 18.07.201797

Natürlich mit viel Musik feiert der Musikverein Wiesau und Umgebung sein Jubiläum. Die zahlreichen Gäste sind begeistert, teils ergriffen vom farbenfrohen Sternmarsch von 16 Kapellen und dem folgenden gemeinsamen Platzkonzert am Wiesauer Marktplatz.

Herzliche Komplimente

"Böhmischer Traum"

Die Blaskapellen waren der Einladung des Jubilars zum Kreismusikfest des Nordbayerischen Musikbundes nach Wiesau gerne gefolgt, um den runden Geburtstag an dem zu einem großen Konzertplatz umfunktionierten Marktplatz gebührend zu feiern. Dem Festmarsch vorangegangen war ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael. Moderiert wurde der Einmarsch vom Kreisvorsitzenden Alexander Riedl aus Kondrau, der die eintreffenden Kapellen und deren Dirigenten willkommen hieß, um sie dann dem begeistert applaudierenden Publikum vorzustellen.Mit der Jugendblaskapelle aus Parkstein erreichte der erste Vertreter mit einem musikalischen Gruß den Marktplatz, gefolgt von der Bauernkapelle aus Münchenreuth. Mit dabei auch die Stadtkapelle aus Kemnath, die Blaskapellen aus Falkenberg sowie aus Tirschenreuth, Konnersreuth und Bärnau, um nur einige zu nennen. Als bunter Farbtupfer zog der Spielmannszug Erbendorf klingend an den Zuschauern vorbei. Den bunten Reigen schloss der Jubelverein. Angeführt wurde der Musikverein Wiesau und Umgebung von den Kleinsten, winkend mit bunten Blumensträußen. Betreut und geführt wurde der Nachwuchs von der aktiven Musikerin und Ausbilderin Christa Polata.Mit einem herzlichen "Grüß Gott" wandte sich Bürgermeister und Schirmherr Toni Dutz an die Gäste. Er überbrachte die Grußworte der Marktgemeinde, des Landkreises und des Bezirks Oberpfalz. Willkommen hieß Dutz Ehrenkreisvorsitzenden Dieter Dendorfer, Landtagsabgeordneten Tobias Reiß, den Kreisvorsitzenden Alexander Riedl, Bezirksvorsitzenden Gerhard Engel, dessen Stellvertreterin Gisela Weß und zahlreiche Vertreter aus den Reihen der Musiker, die Kreisdirigenten und Gäste aus den Reihen der Kommunalpolitik. "Als Schirmherr fühle ich mich zuständig fürs Wetter", freute sich das Gemeindeoberhaupt über den sonnigen Tag. "Was wären wir ohne Musik, was wären wir ohne unsere Blaskapellen", fügte der Bezirksvorsitzende und stellvertretende Präsident des Nordbayerischen Musikbundes Gerhard Engel hinzu. "Es ist gut, dass sich die Entwicklung umgekehrt hat", zeigte er sich begeistert vom bunten Bild, insbesondere vom zahlreichen Musikernachwuchs. "Die jungen Leute geben uns Hoffnung." Weiter betonte Engel: "Lasst nicht nach. Es gibt nichts Schöneres als die Musik.""Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen", zitierte Landtagsabgeordneter Tobias Reiß den Philosophen Aristoteles. Man dürfe heute einen Tag voller Musikgenuss erleben, sagte Reiß an anderer Stelle. Die Freude an der Musik sei die Basis für dieses große Kreismusikfest. Reiß schloss mit einem Dank, besonders aber mit einem Glückwunsch an den ausrichtenden Jubelverein.Höhepunkt des Sternmarsches war der Massenchor am Marktplatz. "Cantata Jubilata" von Hans Harwich wurde von Peter Dotzauer, Siegfried Rundels Marsch "Wir grüßen mit Musik" von Andreas Sächerl dirigiert. Patrick Oroudji leitete den "Böhmischen Traum". Die Polka wurde von Norbert Gälle komponiert. Die Bayernhymne und das Deutschlandlied schließlich dirigierte Bezirksvorsitzender Gerhard Engel. Freibier versprach er all denen, die ihr Instrument beim Musikantengruß am längsten in die Höhe halten konnten. Gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden. Zur Unterhaltung trugen die Steinwaldmusikanten aus Pullenreuth, die Blaskapelle aus dem Nachbarort Falkenberg, die Stiftländer Jugend- und Blaskapelle und schließlich der Musikverein aus Wiesau bei. Ihren Abschluss finden die Geburtstagsfeierlichkeiten schließlich im Herbst beim großen "Böhmischen Abend" mit der Hergolshäuser Blasmusik und Georg Ried, für den es bereits Eintrittskarten gibt.