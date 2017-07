Kultur Wiesau

19.07.2017

7

0 19.07.2017

Bereits seit Ostern ist die Bühne im Wiesauer Pfarrzentrum Treffpunkt des Teenie- und Jugendchors. Unter Leiterin Christa Holm proben die jungen Akteure für ein biblisches Musical. Alle fiebern dem großen Auftritt entgegen.

Premiere ist am Sonntag, 23. Juli, um 17 Uhr im Pfarrzentrum. Vertrauen kann Chorleiterin Christa Holm wieder auf die bewährte Unterstützung vor und hinter der Bühne. Mit dem aktuellen Stück "Die Königin Esther" setzt der Chor, der im Vorjahr sein 40-jähriges Bestehen feierte, die bewährte Aufführungstradition vergangener Jahre fort. War es im vorigen Jahr das bunte Zirkus-Stück "Die dumme Augustine", das das Publikum begeisterte, so hofft man auch heuer wieder auf viel Applaus bei gewohnt vollem Haus. "Esther", das bunte Musical mit sehr viel Musik und herrlichen Kostümen, wurde gleich von mehreren Autoren geschrieben. Markus Heusser, Rebekka Steil und nicht zuletzt Larissa Zimmermeyer verfassten den Text. Die Musik stammt aus den Komponistenfedern von Markus Heusser, Daniel Klaebe und Rebekka Steil. Den Chorsatz verfassten Markus Heusser und Andrea Sahm.Was aber macht die biblische Esther-Geschichte, die am Sonntag Premiere feiert, zu etwas Besonderem? Wahrscheinlich ist es die Erzählung vom kometenhaften Aufstieg eines als Waisenkind aufgewachsenen jungen Mädchens. Zur Königin des persischen Herrschers Xerxes erhoben, führt sie im Königspalast zwar ein wohlbehütetes Leben. Draußen vor den Mauern des Palastes aber braut sich ein Unheil zusammen. Haman, der Minister des Königs, will Esthers Volk - die Juden in Persien - vernichten. Als Esther erfahren muss, dass sogar der König den Plan billigt, steht sie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens.Der Eintritt zum Musical "Esther" ist wieder frei, informiert Christa Holm auf Anfrage und fügt hinzu: "Über eine Spende für die Jugendarbeit würden wir uns sehr freuen."