Politik Wiesau

21.09.2017

19

0 21.09.201719

Die Christlich Sozialen Arbeitnehmer (CSA) nennen sich gerne der "Lungenflügel der CSU", oft aber auch das "soziale Gewissen" der Partei. Dass dem so ist, bewies die Kreisversammlung verbunden mit einem gemütlichen "Bayerischen Abend" im Bayer-Saal, zu dem die CSA mit der CSU eingeladen hatte.

Den "Bayerischen Abend" eröffnete CSA-Vorsitzender Kurt Scharf. Der freute sich über den guten Besuch: "In Wiesau gibt es viele interessierte Bürger." Ein Beweis dafür sei der volle Bayer-Saal. Die Grüße der Marktgemeinde Wiesau übermittelte Bürgermeister Toni Dutz. "Gehen Sie am Sonntag an die Urnen", mahnte der Rathauschef. "Machen Sie Ihr Kreuz an der richtigen Stelle."Der im Programm angekündigte Gastredner Dr. Jürgen Henkel hatte seinen Auftritt kurzfristig abgesagt. MdB Reiner Meier nutzte die gewonnene Redezeit, um näher auf die Themen in der Sozialpolitik einzugehen und mit den Anwesenden darüber zu diskutieren. Meiers Kernthema war neben der Bundestagswahl die Rente. Der Sprecher forderte eine "gerechte Altersversorgung" für alle sowie eine spürbare Steuerentlastung. Deutliche Kritik übte Meier an der Asylpolitik. Er ließ keinen Zweifel aufkommen, dass Menschen in der Krise geholfen werden müsse. "Wer das Gastrecht genießt, muss sich aber an unsere Gesetze halten." Ansonsten drohe Ausweisung.Ebenso forderte Meier eine Abflachung der "kalten Progression", die oft dazu führt, dass Lohnerhöhungen zu Nullrunden verkommen. "Nach 27 Jahren hat sich der Soli überholt", richtete er seinen Blick auf den "verwirklichten Aufbau Ost". Mit den Sonderzahlungen dafür müsse Schluss sein. "Der Solidaritätsbeitrag muss endlich abgeschafft werden", sagte er. Sein besonderes Augenmerk richtete er auf die Familien. "Wir wollen sie fördern, wir wollen das Kindergeld spürbar erhöhen." Er brachte ein Baukindergeld ins Spiel, um einen Bauboom auszulösen. "Wohneigentum ist die beste Altersvorsorge."Bayern sei ein sicheres Bundesland, blickte er auf die Vorkommnisse vor wenigen Monaten in Hamburg zurück. "Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen." Meiers Fazit bei der Kreisversammlung: "Man braucht uns Bayern in Berlin."