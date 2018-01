Politik Wiesau

Das Beste kommt zum Schluss. Daran hält sich auch Staatssekretär Albert Füracker beim Neujahrsempfang. Er verspricht den Nachbarn Wiesau und Mitterteich: "Ihr werdet bald Mittelzentrum."

Wir sind nicht mehr die Jammerpfalz, wir sind die Oberpfalz. Staatssekretär Albert Füracker

Das Tor zur Welt "In Wiesau geht es rund", unterstrich Landrat Wolfgang Lippert beim Neujahrsempfang. "Wiesau ist derzeit die größte Baustelle im Landkreis", rückte er die Maßnahmen im Ort in den Mittelpunkt und stellte fest: Die Gemeinde sei Bildungs-, Wirtschafts- und Tourismusregion in einem. Bilanz zog er beim Berufsschulzentrum mit seinen rund 1800 Schülern: "Die Tendenz ist steigend." An anderer Stelle richtete er den Blick auf die weltweit tätigen Unternehmen im Ort, wie Wiesauplast und Containerterminal beim Bahnhof. "Für den Landkreis öffnet sich hier das Tor zur Welt", sagte Lippert. Stolz könne man auch auf die Mittelständler sein. Die Bedeutung des künftigen, interkommunalen Gewerbegebiets in Autobahnnähe ließ er bereits anklingen und schloss: Als Tourismusregion nehme Wiesau eine wichtige Rolle ein. Humorvolles, gespickt mit Zitaten, fügten Pfarrer Maximilian Roeb und Pfarrer Martin Schlenk an. (wro)

Beim Gewerbegebiet wurde der Durchbruch erreicht. Bürgermeister Toni Dutz

Warum sich Bürgermeister Toni Dutz vorgenommen hat, diesmal ohne Vorsätze ins neue Jahr zu starten, wollte er beim 40. Neujahrsempfang der Marktgemeinde Wiesau nicht verraten. Er versicherte aber: "Das werde ich auch einhalten." Dass sich die Äußerung von Dutz eher in seinem privaten, nicht aber in seinem politischen Umfeld widerspiegeln werde, meinte Albert Füracker, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat. Füracker besuchte erstmals den Neujahrsempfang in Wiesau und hegte an den Worten von Toni Dutz leise Zweifel: "Dem Toni fällt bestimmt was ein." Beide - sowohl Bürgermeister Toni Dutz, als auch Albert Füracker - sollten wenig später noch mit je einer positiven Überraschung aufwarten. Er habe eine Neuigkeit zu verkünden, sagte Bürgermeister Toni Dutz und sorgte für Aufmerksamkeit. "Beim interkommunalen Gewerbegebiet wurde der Durchbruch erreicht. Der Grunderwerb ist in trockenen Tüchern." Man könne zeitnah an den Start gehen, kommentierte er die erfolgreichen Grundstücksverhandlungen mit den Bayerischen Staatsforsten. Wann man mit dem ersten Spatenstich rechnen könne, wollte der Bürgermeister nicht verraten. Zum Thema Straßenausbaubeiträge merkte er an: "Es gibt durchaus Sympathien, das Verfahren abzuschaffen." Dutz forderte aber einen Ausgleich."Am Ortsschild steht immer noch nicht Hochschulstadt", bedauerte Albert Füracker das Fehlen eines von Dutz oft geforderten wichtigen Zusatzes. Alternativ sei auch die Ergänzung "Universitätsstadt" möglich, schlug er weiter vor. Humorvoll fügte er hinzu: Man könne aber auch "Toni-Dutz-Stadt" darunterschreiben. "In 40 Jahren verändert sich vieles", fasste Füracker die Aufwärtsentwicklung in der Oberpfalz zusammen. "Was sich hier getan hat, ist unglaublich. Man sei nicht mehr die Jammerpfalz. "Wir sind die Oberpfalz. Die Menschen haben etwas geschaffen, was uns keiner zugetraut hatte", stellte er unter dem Applaus der vielen Gäste fest und erinnerte an das Kanzlerwort bei der Wiedervereinigung. "Blühende Landschaften haben wir längst", kommentierte er das Zitat. Zusammenarbeit sei das Zauberwort dieser Tage, bemerkte der Sprecher und lenkte damit den Blick auf das geplante interkommunale Gewerbegebiet bei Wiesau. Albert Füracker: "Gewerbegebiete werden nicht nur benötigt, sie werden auch geschaffen." Bürgermeister Toni Dutz hatte wohl auf eine weitergehende Aussage oder gar Zusage aus dem Mund der Staatssekretärs in dieser Sache gehofft. Konkreter wurde Füracker aber nicht. Ein anderes Thema aufgreifend kam der Staatssekretär zum Schluss: Das Beste habe er sich aufgespart. Albert Füracker: "Dem beantragten Mittelzentrum Wiesau gemeinsam mit Mitterteich steht wohl nichts mehr im Wege." Wenn auch noch einige Hürden zu überwinden seien, Füracker zeigte sich sehr zuversichtlich. "Glückwunsch, eurem Antrag wird entsprochen", versprach der Staatssekretär unter Beifall, dem sich Mitterteichs zweiter Bürgermeister Stefan Grillmeier und Wiesaus Bürgermeister Toni Dutz sofort anschlossen. (Weiterer Bericht folgt)