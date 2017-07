Hier Bushäusl, dort Stammstrecke

Politik Wiesau

26.07.2017

Der alte Nahverkehrsplan ist 20 Jahre alt. Zeit für ein neues Konzept, findet Peter Zimmert. Der ÖPNV-Experte am Landratsamt hat schon viel Vorarbeit geleistet, damit die Mobilität im ländlichen Raum Zukunft hat. Aber er fordert mehr Unterstützung vom Freistaat.

"Es stehen nicht mehr das Konzessionswesen, Fahrpläne und Haltestellen im Vordergrund, sondern schlicht und einfach der Wunsch des Fahrgastes, zu einer ihm passenden Zeit von A nach B zu gelangen", heißt es in seinem Bericht zur Nahverkehrsplanung. Zimmert stellte dem Kreisausschuss beim Treffen in der Wiesauer Berufsschule die wichtigsten Eckpunkte vor."Wir stehen vor einer großen Umbruchsphase. Wir müssen alle Verkehrsformen im Landkreis optimal verknüpfen", benannte der Sachbearbeiter die ganze Palette vom klassischen Linienverkehr über das Baxi bis hin zur Mitfahrzentrale und zum Car-Sharing. Zu einer lückenlosen Mobilitätskette gehöre auch eine zentrale Auskunftsstelle mit Buchungsmöglichkeiten. Peter Zimmer deutete an, dass die Verlegung der bisher in Nürnberg angesiedelten Baxi-Buchungszentrale nach Weiden geplant ist: "Da gibt es doch öfter Schwierigkeiten." Auch bei der Digitalisierung müsse der Landkreis auf der Höhe der Zeit bleiben, etwa mit Handy-Tickets und Fahrplan-Apps.Zimmert sprach sich für größere Organisationseinheiten aus, die auch über Landkreisgrenzen hinweg funktionieren und gemeinsam stärker auftreten könnten. Bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs seien die Ballungszentren gegenüber dem ländlichen Raum immer im Vorteil. Während es für alternative Bedienformen, wie es das Baxi ist, in ganz Bayern einen Fördertopf mit fünf Millionen Euro gebe, koste allein der zweite Stammstrecken-Tunnel in München vier Milliarden Euro, rechnete Zimmert vor.Während im Ballungsraum die hohen Kosten für die Infrastruktur weitgehend durch Fahrgeldeinnahmen abgedeckt werden könnten, sehe es auf dem Land umgekehrt aus: "Bei uns ist infrastrukturell ein Bushäuschen das Höchste der Gefühle, während die Betriebskosten bei weitem nicht abgedeckt sind. Da müssen neue Parameter her, um die Förderung gerechter zu verteilen", forderte der Referent politische Lösungen.Unter anderem dürfe die Unterstützung bei den Betriebskosten nicht mehr zeitlich begrenzt sein. "Mobilität ist ein unheimlich wichtiger Standortfaktor. Der Landkreis Tirschenreuth wird überall als Vorreiter angesehen. Wir wollen auch künftig für den ländlichen Raum neue Modelle entwickeln", fasste Peter Zimmert zusammen.Für sein Konzept erntete er viel Lob im Kreisausschuss. "Wir müssen gegenüber den Ballungsräumen unseren Anteil vom Kuchen einfordern", sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Toni Dutz. Hans Klupp (Freie Wähler) unterstrich die Bedeutung der Mobilität für die Lebensqualität ebenso wie SPD-Sprecher Rainer Fischer: "Selbst in einer Stadt wie Waldsassen sind die Wege zur nächsten Lebensmittelversorgung bis zu drei Kilometer lang."