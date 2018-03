Politik Wiesau

27.03.2018

32

0 27.03.201832

Bürgermeister Toni Dutz hätte kein Problem damit, wenn das neugestaltete Rathaus in roter Farbe erstrahlen würde. "Ich fahre ja auch ein rotes Auto", kommentiert der CSU-Politiker seinen wohl eher im Spaß dahin gesagten Farbvorschlag in der Marktratssitzung. Die Räte wählen aber keinen Rot-Ton, sondern folgen dem Vorschlag des Architekten.

Neue Kommandanten

Ausstellung geplant

Architekt Dr. Emil Lehner, der zusammen mit Tochter Christina dem Treffen der Markträte beiwohnte, wurde konkret. Lehner hatte sich bereits Gedanken über die farbliche Gestaltung gemacht. Trotz der optischen Neutralität bat er von einem weißen Anstrich abzusehen. Anders als vielleicht erwartet hatten die Markträte nicht die Qual der Farbwahl. Die bereits vorgefasste und anschließend vorgestellte Farbkombination machte eine Diskussion über weitere Varianten völlig überflüssig. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten bekommt das Wiesauer Rathaus - wie vom Weidener Architektenduo vorgeschlagen und gezeigt - einen dezent erdigen, hellbraunen Anstrich. Die Fensterbereiche werden in Grau erstrahlen. Das gefiel den Fraktionen; niemand verweigerte dem Vorschlag die Zustimmung. Das sei zeitlos, kommentierte Dr. Lehner die Optik. Das Grau beschrieb er als "gediegen". Freilich, räumte der Weidener vorsorglich ein, über Geschmack könne man selbstverständlich streiten. Lehner erinnerte auch daran, dass das Rathaus schon einmal in einem leichten Blau "glänzte", das aber dann im Lauf der Zeit mehr und mehr verblasste.Die Freiwillige Feuerwehr Voitenthan hat mit Daniel Bächer und Thomas Höcht als zweitem Mann ein neues Kommandantengespann. Die beiden wurden bei der Wahl am 10. März in ihre Ämter berufen. Der bisherige Leiter der aktiven Wehr, Kreisbrandmeister Florian Trießl, wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Der Marktrat bestätigte den Wechsel; einstimmig hob man für die Ernennungen die Hand.Das Thema Nordgautag durfte auch bei dieser Gemeinderatssitzung nicht fehlen. Vorausblickend äußerte Bürgermeister Toni Dutz dann auch die launige Bemerkung, ob es für ihn überhaupt ein Leben nach dem Großereignis geben werde, was er schließlich aber bejahte. "Ich ernenne euch zu Botschaftern des Nordgautages", "adelte" Bürgermeister Toni Dutz am Ende der Sitzung die Gemeinderäte und warb um Geschlossenheit. Vielleicht könne man sich ja beim Nordgautag-Festzug in einheitlicher Kleidung präsentieren, gab Dutz den Markträten mit auf den Weg und empfahl, man möge sich rechtzeitig Gedanken darüber machen. "Es müssen ja nicht gleich Frack und Zylinder sein", blickte er auf frühere Zeiten zurück. "Ein einheitliches Bild wäre aber nicht schlecht", ließ er schon mal seinen Wunsch nach einer uniformen Kopfbedeckung anklingen. So sei das Miteinander schon von Weitem sichtbar."Der Sieger des Plakatwettbewerbs steht auch schon fest", erinnerte Dutz an den Ausgang des Projekts, das an der Grund- und Mittelschule für "Überstunden" im Kunstunterricht gesorgt hatte. Das Siegerbild, das zugleich auch eines der Aushängeschilder während des Nordgautags sein darf, wurde von einer Jury bereits ermittelt, fuhr der Bürgermeister fort. Die Namen der Platzierten jedoch wollte er nicht nennen. "Den Spannungsbogen möchte ich schon noch erhalten", beantwortete er die entsprechende Anfrage von Oberpfalz-Medien. Sicher sei aber, dass man die eingereichten Kunstwerke öffentlich ausstellen werde, fügte er hinzu. Auf eine Belohnung - in welcher Form auch immer - könnten sich die Platzierten freuen. Über die Art der "Trostpreise" werde man sich im Rathaus noch Gedanken machen.