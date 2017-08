Politik Wiesau

Die Marktgemeinde Wiesau möchte von ihren Bürgern wissen, wo der Schuh drückt. Deshalb lassen die Markträte nach den Sommerferien Fragebögen verteilen. Unterstützung kommt auch vom Weidener Stadtplanungsbüro "SHL Architekten".

Wiesau blickt nach vorne. Bürgermeister Toni Dutz

Ziel der vorgesehenen und von den Stadtplanern Dr. Emil Lehner und Tochter Christina vorgestellten Bürgerbefragung ist, mehr Lebensqualität im Ort zu schaffen, betonte Bürgermeister Toni Dutz in der Marktratssitzung. Schwerpunkt bei der Haushaltsbefragung, die auch in den umliegenden Gemeindeteilen durchgeführt werden soll, sei laut Dr. Lehner eine Analyse der Stärken und der Schwächen im Markt Wiesau. "Der Ort muss funktionieren", sagte der Weidener Stadtplaner, der umfassende Erläuterungen zur anonym durchgeführten Aktion gab, die derzeit jedoch noch in der Planungsphase stecke. 44 Fragen, die wiederum in Unterfragen aufgeschlüsselt würden, sollen beantwortet werden.Geplant sei, die Maßnahme möglichst bereits nach den Sommerferien zu starten. Äußern dürfen sich die Wiesauer über wesentliche Bereiche im und rund um den Heimatort. Auf den Prüfstand kämen auch die vorhandenen kulturellen Angebote und der Sektor Bildung. Detailliert durchleuchtet würden die Einkaufsmöglichkeiten in Wiesau. Weiter ankreuzen dürfe man aber auch, ob die vorhandenen Freizeit- und Grünflächen ausreichend seien. Nicht fehlen dürfte das Thema Bahnhof, der in den Augen Lehners eine wichtige Sanierungsmaßnahme im Ort darstellt. Auch seien die Wiesauer aufgefordert, ihre Anliegen auf der letzten Seite des Fragebogens vorzubringen. Die Seite bleibe für persönliche Kommentare frei, fügte Lehner erläuternd hinzu, der nach dem Gemeinderatsbeschluss auch Kostenangebote einholen will."Wiesau blickt nach vorne", lobte Bürgermeister Toni Dutz das geplante Vorhaben. "Wir arbeiten am Imagegewinn." Gespannt zeigten sich die Markträte im Hinblick auf die Anregungen seitens der Bürger, ebenso auf den Erfolg der Befragung. Welche Ideen umgesetzt werden können, bleibt jedoch den Beschlüssen der Markträte vorbehalten. "Ob sie auch realisiert werden können, wird man sehen", verwies Bürgermeister Dutz auf den Gemeindehaushalt. "Die Wiesauer werden vom Start der Befragung rechtzeitig informiert, die Ergebnisse dem Marktrat zeitnah zur Verfügung gestellt", versprach der Bürgermeister. Weiter hob er hervor: "Der Fragebogen ist ein Papier für die Zukunft." Entschlossen zeigten sich auch die Gemeinderäte, die einstimmig votierten: "Danach sehen wir, wie die Lage vor Ort ist.""Im Verkehrsspiegel ,Im Tal' sieht man alles. Leider aber nicht den Verkehr", übte SPD-Marktrat Alfred Klarner Kritik. CSU-Kollege Michael Klarner, zugleich auch Leiter des Wiesauer Bauhofes, versprach sich der Sache anzunehmen. Noch einmal nachgehakt hat FW-Marktrat Manfred Vollath, dem es nicht einleuchten wollte, dass die Versetzung des Ortsschildes (mehr in Richtung König-Otto-Bad) ein behördliches Hindernis darstellen soll. Vollath erinnerte an die Debatte vor wenigen Wochen, bei der es um die Raser in der Ottobadstraße ging. Ortsschilder müssen dort aufgestellt werden, wo die Bebauung beginnt, erläuterte Geschäftsführer Thomas Weiß. Als Lösung sei ein Tempo-50-Schild angedacht, das den gleichen Zweck erfülle, merkte Weiß an. Bürgermeister Toni Dutz bezweifelte jedoch, ob mit der verkehrssichernden Tempo-50-Maßnahme auch Ruhe einkehre. Ein Dauerthema bleibt der Lärmschutz in Wiesau. Die Sorgen der Bürger teilend verwies Bürgermeister Toni Dutz auf die laufenden Elektrifizierungspläne der Deutschen Bahn AG. "Wenn wir wollen, dass die Bahnstrecke Hof-Regensburg modernisiert wird, geht das nur mit erhöhtem Lärm- und Erschütterungsschutz. Da kommt die Bahn nicht herum", stellte Dutz in aller Deutlichkeit klar und verwies dabei auch auf die gängige Rechtsprechung. Als "vordringlichen Bereich" bezeichnete er das Umfeld entlang des Bahnhofs Wiesau bis hin zum Stellwerk in Richtung Norden.