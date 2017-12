Politik Wiesau

Sie halten der IG Bauen-Agrar-Umwelt seit Jahrzehnten die Treue und kommen aus den Ortsvereinen Kulmain, Wiesau und Waldsassen. Ein guter Anlass, um langjährigen Mitgliedern dafür zu danken, ist die Jahresschlussfeier der Gewerkschafts-Senioren.

Alterssicherung

Bürgerversicherung

Viele treue Mitglieder Eine ganze Reihe Mitglieder sollte bei dem Treffen in Wiesau geehrt werden. Nun werden die Auszeichnungen nachgereicht. 25 Jahre sind dabei: Michael Erl und Hubert Gaida (beide Konnersreuth), Norbert Jendrusch (Kulmain), Berthold Matysk (Waldsassen), Klaus Steidl (Wiesau) und Jörg Ziegert (Waldsassen). 40 Jahre gehören der Gewerkschaft an Alfred Bartsch (Pechbrunn), Helmut Besold (Brand), Klaus Klinger und Oskar Köstler (beide Pechbrunn), Erwin Lang (Konnersreuth), Klaus Plonner (Oppenheim), Heribert Spitzl (Tirschenreuth) und Markus Wolfrum (Waldsassen). 50 Jahre sind dabei Günther Kastner (Kulmain) und Walter Siegert (Tirschenreuth) sowie seit 60 Jahren Gottfried Hankl (Wiesau). (wro)

Wir wehren uns energisch gegen Bestrebungen Alt und Jung gegeneinander auszuspielen. Karl-Heinz Zandt

Bei dem Treffen im Hotel "Deutsches Haus" hatte Seniorenvorsitzender Karl Heinz Zandt 17 Jubilare namentlich auf seiner Liste notiert. Mit Günther Kastner aus Kulmain konnte der Vorstand jedoch nur einen der zu Ehrenden willkommen heißen. Kastner gehört der IG Bauen-Agrar-Umwelt seit bereits 50 Jahren an und nahm die Auszeichnung samt Geschenk aus den Händen von Zandt und 2. Vorsitzenden Erich Hader aus Immenreuth dankbar entgegen.Zufrieden aber zeigte sich Zandt über das Interesse am diesjährigen Treffen, bzw. über die gut gefüllte Gaststube beim Forster in Wiesau. Der Sprecher blickte zurück auf Vergangenes, besonders aber auf die gemeinsamen Ausflüge nach Erfurt und Jena zu Beginn des Jahres. Ein Erfolg auch die Ausflugsreise im Spätsommer vom 8. bis 10. September in den Schwarzwald sowie die Tour zum Seniorentag in Furth im Wald.Gegenstand Zandts weiterer Ausführungen waren die rechtlichen Besonderheiten bei der Patientenverfügung, die der Vorsitzende im Detail auch ausführlich erläuterte. Das entsprechende Formular mit den wichtigsten Kriterien stellte er den Anwesenden vor. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt kämpft für eine zukunftsfähige Alterssicherung, erinnerte der Mitterteicher an anderer Stelle auch an die drohende Altersarmut.In den letzten Jahren sei das soziale Sicherungsniveau stark abgesenkt worden, bedauerte er die derzeitige Entwicklung bei der Rentenfrage. "Wir wehren uns energisch gegen Bestrebungen, auch von Gleichaltrigen, die versuchen Alt und Jung gegeneinander auszuspielen", fügte der Redner mit Nachdruck hinzu.Wichtiges Ziel der Industriegewerkschaft sei es, die sozialen Rechte zu verteidigen. Man stehe zu altersgerechten Arbeitsplätzen. Zugleich hob Zandt hervor: "Junge Leute können von den Erfahrungen älterer Kollegen profitieren". In aller Entschlossenheit betonte er aber: Man lehne die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre oder noch höher ab. Das Bemühen um eine Bürgerversicherung verteidigte der Sprecher. Ebenso sprach er sich dafür auch aus, Selbständige, Beamte und Politiker in die Finanzierung der Alterssicherungssysteme mit einzubeziehen. Altersdiskriminierungen erteilte er eine energische Abfuhr. Als Beispiel nannte er Stellenanzeigen in denen Mitarbeiter für junge, dynamische Teams gesucht, ältere Bewerber dabei aber ausgeschlossen werden. Kritik übte er auch bei manch einer Handhabe bei den Rehabilitationsmaßnahmen seitens der Krankenversicherungen. Zandt weiter: "Sie werden oft abgelehnt, weil begründet wird, dass wegen des Alters des Betroffenen die Arbeitsfähigkeit nicht wieder hergestellt werden kann." Das sei nicht in Ordnung, so der Sprecher vorsichtig. Info-Kasten