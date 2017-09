Politik Wiesau

24.09.2017

Maria Konrad ist nicht mehr ganz fit auf den Beinen. Dafür ist sie geistig noch ungemein frisch. Natürlich macht die 94-Jährige von ihrem Wahlrecht Gebrauch, zumal sie diesmal dafür nur um die Ecke gehen muss.

Keine Wahl versäumt

Von wegen alles ruhig im "Haus Steinwaldblick". Am Wahlsonntag ist dort einiges los. Das Heim ist erstmals Wahllokal. Ungewöhnlich viele Senioren kommen mit dem Rollstuhl oder dem Rollator zur Wahlurne. 90 Senioren wohnen dort. Etwa 30 machen ihre Kreuzchen in der Wahlkabinen. Schon gleich nach dem Frühstück schlurfen die ersten in Hausschuhen zur Abstimmung. Nach dem Mittagessen ist der Ansturm am größten. Zwei kurzentschlossene Senioren kommen noch nach 17 Uhr. Das Pflegeteam um stellvertretenden Heimleiter Nico Hallmann nutzt die Wahl als kleinen "Tag der offenen Tür". Gleich neben dem Abstimmungsraum wird ein Weißwurstfrühstück serviert. Direkt am Eingang hat die Caritas einen Infostand aufgebaut. Und wo normalerweise in der mit Glaswänden abgeschirmten Heimkapelle die Sonntagsmessen stattfinden, stehen heute vier Wahlkabinen.Die Marktgemeinde hat zur Bundestagswahl beschlossen, den Abstimmungsraum 203 ins "Haus Steinwaldblick" zu verlegen. "Das erspart uns die beschwerlichen Wege", freut sich Lisa Wedlich, die sich mit ihrem Rollator zur Wahlurne bewegt. Die 79-Jährige gibt bereits am frühen Morgen ihre Stimme ab.Maria Konrad, 94 Jahre alt und damit Jahrgang 1923, wird von der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Linda Zeitler mit dem Rollstuhl zum Abstimmungsraum 203 geschoben. Maria Konrad lässt sich von den Wahlhelfern Manfred Vollath, Gerhard Dietl, Reimund Maurer und Martin Köhler den Wahlzettel aushändigen und setzt in der Kabine zielstrebig ihre Kreuzchen. Das dauert nur eine Minute. Linda Zeitler hilft ihr beim Einwerfen in die Urne, weil diese etwas zu hoch für die Rollstuhlfahrerin ist.An ihre erste Wahl kann sich Maria Konrad nicht mehr erinnern. Als sie mit 21 Jahren volljährig wurde, bestimmte der Zweite Weltkrieg ihr Leben. Aber Maria Konrad beteuert, sie habe ihr ganzes Leben lang keine Wahl versäumt. Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel hat sie acht Bundeskanzler miterlebt. "Ich war immer daran interessiert, wer in Deutschland regiert", ist sie auch im Alter noch ein sehr politischer Mensch. Informiert hat sie sich über das Fernsehen. Kanzlerkandidat Martin Schulz ist ihrer Meinung nach zu früh angetreten. "Der ist noch nicht so weit", findet die 94-Jährige.