Politik Wiesau

19.09.2017

19.09.2017

Besorgte Anwohner der Alfons-Goppel-Straße wünschen sich eine Tempo-30-Zone. Sie erhoffen sich damit Verkehrsberuhigung. Denn die Durchgangsstraße hinter dem Rathaus führt durch einen Wohnbereich mit Kinderspielplatz.

Grund für den Antrag, der der Marktgemeinde am 4. September auf den Tisch flatterte, ist nicht nur die Sorge um die Mädchen und Buben. Das Wohl der älteren Mitbürger liegt den antragstellenden Eheleuten ebenso am Herzen. Wörtlich heißt es im Brief: "Von unserem Grundstück aus müssen wir täglich feststellen, dass der Autoverkehr, der mit 50 Kilometer pro Stunde und leider häufig schneller durch die Alfons-Goppel-Straße läuft, für Kinder und ältere Menschen eine Gefahr darstellt."Die Straße sei ein Gefahrenherd, ergänzen die Verfasser und bedauern: Die rechts-vor-links-Regelung werde von vielen Verkehrsteilnehmern nicht wahrgenommen. Bereits vor einigen Jahren hat die Gemeinde versucht, mit einem Hinweisschild "Vorsicht Kinder" für Ruhe zu sorgen. "Das genügt aber nicht", fährt die Anwohnerfamilie fort und fordert als weiteren Schritt eine "angemessene" Temporegelung. "Wir bitten darum, das Anliegen in der nächsten Gemeinderatssitzung zur Sprache zu bringen und hoffen auf eine baldige Änderung der bestehenden Regelung.""In solch einem Gebiet macht das durchaus Sinn", kommentierte der Rathauschef die Zeilen. Toni Dutz zeigte dafür großes Verständnis und legte das Anliegen den Markträten am Donnerstagabend zur Kenntnis vor. "Auch wenn es sich hier um eine Verwaltungsentscheidung handelt, möchte ich die Meinung der Markträte einholen." Man müsse an das Verantwortungsbewusstsein der Autofahrer appellieren. "Ich neige dazu, dem Antrag stattzugeben." Dutz ergänzte: "Einen Versuch ist das wert." Die Fraktionen befürworteten den Antrag. "Ob man sich daran hält, wird sich zeigen", verwies der Vorsitzende auf einschlägige Erfahrungen. Einig war man sich aber darüber, dass die Tempobeschränkung an der langen Rathausgeraden nur dann Sinn macht, wenn sie auch überwacht wird. Welche Maßnahmen der Gemeinderat dafür ergreifen will, war nicht Gegenstand der Diskussion. Das Tempo-30-Schild soll am Eingangs- und Endbereich der Alfons-Goppel-Straße aufgestellt werden, sagte Thomas Weiß. "Probieren wir es", fügte der Geschäftsführer hinzu. Einstimmig stattgegeben wurde dem Bauantrag des Landkreises auf Innensanierung und statische Sanierung der Stahlbeton-Rippendecke im Klassentrakt des Staatlichen Berufsschulzentrums in Wiesau. Bei dem betreffenden Gebäudeteil handelt es sich um den Klassentrakt zwischen der EDV-Schule und dem Erweiterungsbau. (Weiterer Bericht folgt)