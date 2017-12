Politik Wiesau

05.12.2017

Geht es um Bienen, gehört Toni Dutz zu den vehementen Förderern der gefährdeten Insekten. Der Bürgermeister (selbst Imker) ist begeistert, als ein Besucher der Bürgerversammlung bittet, die Grünflächen der Gemeinde nicht mehr wie einen englischen Rasen zu mähen, sondern den Bienen Blumenwiesen zu bieten.

Photovoltaikanlage

Abriss im Januar

Kritik an hohen Gebühren

Funkwasserzähler Wolfgang Haberkorn von der Pfaffenreuther Gruppe informierte in der Bürgerversammlung über die Einführung der neuen Wasserzähler. "Teils kursieren im Internet darüber die abenteuerlichsten Geschichten, als würden wir in jeden Keller jetzt Atomkraftwerke einbauen", meinte Haberkorn und erklärte, dass die Funkzähler nur den millionsten Teil der Strahlungsstärke eines Handys hätten. Als Gründe für die Einführung der Funkzähler nannte er schnellere Bearbeitung der Daten, 99 Prozent Messgenauigkeit und die Vermeidung von Keimen im Wasserleitungsnetz. (ubb)

Wir sind froh, wenn wir die Fertigstellung des Rathauses noch erleben. Bürgermeister Toni Dutz

Freilich war das Thema Bienen am Montagabend nur eines von vielen. Die prall gefüllte Tagesordnung der Bürgerversammlung im Gasthof Bayer erforderte Disziplin, so dass Toni Dutz den "Pflichtteil" rasch und unkompliziert abarbeitete. Zumal es bei steigender Steuerkraft (je Bürger 587,99 Euro) und einer sinkenden Verschuldung (auf 839 Euro) kaum etwas zu beanstanden gab. Bürgermeister Dutz stellte gerne heraus, dass die Einkommensteuer als verlässliche Einnahmequelle wieder gestiegen sei. Und mit der guten Entwicklung der Gewerbesteuer werde deutlich, dass Wiesau auch an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung teilnehme.Dass investiert wird, zeigte die lange Liste der abgeschlossenen oder laufenden Baumaßnahmen 2017 im Gemeindegebiet. So hat der Markt einen Carport mit Photovoltaikanlage geschaffen. Es wurde in Kläranlage und Wasserversorgung investiert. In der Grund- und Mittelschule waren Sanierungen notwendig. Geld wurde in die Hand genommen zu Verbesserungen am Sportzentrum, des Außenbereichs des Kornthaner Feuerwehrhauses und im Friedhof.Eine wichtige Baumaßnahme steht noch aus: Die ehemalige Bäckerei Hautmann wird abgerissen; im Januar sollen die Bagger anrollen. "Und wir sind froh, wenn wir die Fertigstellung des Rathauses noch erleben", merkte Dutz hinsichtlich der Dauerbaustelle im eigenen Amtszimmer an. Wobei diese nicht die einzige ist, welche die Geduld der Bürger strapaziert. Auch die den Bürgern unendlich lang erscheinende Neugestaltung der Hauptstraße sprach Dutz an, doch ohne neuen Hinweis auf ein voraussichtliches Bauende. Erfreulich: 2017 gab es in Wiesau 24 Eheschließungen und 17 Geburten. "Eine gewaltige Steigerung", so Dutz. Zum Nordgautag, der Anfang Juli in Wiesau stattfindet, konnte der Gemeindechef mit einem detaillierten Programm Interesse wecken. Am 4. Juli wird es einen Festabend mit der Sängergruppe "Sing Out" und der "Altneihauser Feierwehrkapell'n" geben. Offiziell eröffnet wird der Nordgautag am 5. Juli im Rathaus. Ins Rahmenprogramm wird das Bürgerfest integriert, wofür man als Veranstaltungsort die Dreifachturnhalle im Visier habe. Beim Volks- und Heimatabend am 8. Juli wird der Nordgautag-Preis verliehen. Es gibt zwei Festgottesdienste, Mittag rollt der große Festzug durch Wiesau. An der Festschrift in Buchform arbeitet Adalbert Busl maßgeblich mit. Die Schulen dürfen an der Gestaltung des Plakats und der Flyer mitwirken. Mit dem Appell "Farbe ins Spiel zu bringen" richtete Dutz die Bitte an alle Bürger, die Häuser hübsch herauszuputzen, gerne auch mit dem Farbkübel. Hier wies der Bürgermeister auf mögliche Fördergelder hin. Der Nordgautag, leitete Dutz zum Tourismus über, betreffe auch Zimmer- und Ferienwohnungsanbieter. In den 171 gemeldeten Betten hätten 2017 immerhin 22 235 Gäste übernachtet. Von Interesse war weiter der geplante Straßen- und Wegebau in und um Wiesau. Bürgermeister Dutz wies darauf hin, dass für den Ausbau der Straße zwischen Triebendorf und Wiesau Flächen angekauft werden müssten. Er bat die Grundbesitzer um Mithilfe, da ein Straßenausbau ohne diesen Ankauf nicht möglich sei.Fragen gab es zur Wasserversorgung, der Preisgestaltung und den neuen Wasserzählern. Ein Bürger klagte über zu hohe Abwassergebühren. Dutz wies darauf hin, dass der Wasserpreis auch mit der Qualität zusammenhänge. Wiesau habe in die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung viel investiert. Deshalb sei ein Preisvergleich mit anderen Gemeinden gar nicht möglich.