13.06.2017

Spannende Wettkämpfe bieten die Gaumeisterschaften der Bogenschützen in Wiesau. Die Tirschenreuther Schützen holen sich dabei fünf Siegertitel, die Wiesauer drei erste Plätze.

Langbogen

Blick in die Siegerliste Schüler A männlich 40 m: 1. Jonathan Michl, 462 Ringe; 2. David Kraus, 440 Ringe, beide SG 1649 Tirschenreuth. Jugend, männlich 60 m: 1. Raphael Bindl, Waldsassen, 516 Ringe. Herrenklasse 70 m: 1. Christopher April, 572 Ringe, 2. Thomas Berndt, 529 Ringe, 3. Sascha Korp, 497 Ringe, alle SG 1549 Tirschenreuth. Damenklasse 70 m: 1. Johanna Meier, SG 1549 Tirschenreuth, 472 Ringe; 2. Lydia Müller, SG Eichenlaub-Lohengrin Wiesau, 298 Ringe. Herren-Altersklasse 60 m: 1. Wolfgang Wach, SG Eichenlaub-Lohengrin Wiesau, 548 Ringe; 2. Gerhard Reinecker, SG 1549 Tirschenreuth, 535 Ringe; 3. Robert Gruber, SG Waldsassen, 526 Ringe. Compound 50 m: 1. Christian Koch, 622 Ringe; 2. Daniel Grüner, 589 Ringe, beide Waldsassen; 3. Christopher Luschin, Mitterteich, 440 Ringe. Langbogen 40 m offene Klasse: 1. Rudolf Mohr, 429 Ringe; 2. Wolfgang Schulz, 428 Ringe, beide SG Eichenlaub-Lohengrin Wiesau; 3. Anna Schampera, Mitterteich, 161 Ringe. Sonderentfernung: 1. Klaus Weigl, Mitterteich, 530 Ringe; 2. Horst-Helge Döll, Mitterteich, 498 Ringe; 3. Martin Leon, Mitterteich. 310 Ringe. Mannschaften: Herrenklasse: 1. SG 1549 Tirschenreuth, 1598 Ringe (Christopher April 572 Ringe, Thomas Berndt 529 Ringe, Sascha Korp 497 Ringe). Herren-Altersklasse: 1. SG Tirschenreuth, 1480 Ringe (Gerhard Reisnecker 535 Ringe, Gerd Härtl 491 Ringe, Armin Thoma 454 Ringe); 2. Eichenlaub-Lohengrin Wiesau, 1411 Ringe (Wolfgang Wach 548 Ringe, Horst Braunschläger 475 Ringe, 3. Dieter Proksch 388 Ringe). Langbogen: 1. Wiesau, 981 Ringe (Rudolf Mohr 429 Ringe, Wolfgang Schulz 428 Ringe, 3. Martina Siller-Wach 124 Ringe). (hä)

Nach einer längeren Wettkampfpause werden die Bogenschützen wieder aktiv. Zum Auftakt fanden in Wiesau die Gaumeisterschaften statt, bei dem vier Vereine am Start waren. Ausrichter war die SG Eichenlaub-Lohengrin Wiesau; die weiteren Teilnehmer kamen von der SG 1549 Tirschenreuth, der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft Mitterteich und der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft Waldsassen. Die Wiesauer als Gastgeber hatten diese Bogenschützen-Veranstaltung ausgezeichnet organisiert. Die Teilnehmer hatten auch Glück mit dem Wetter. Es gab eitel Sonnenschein, somit ideale Voraussetzungen für derartige Titelkämpfe. Die Gaumeisterschaften boten eine Einzel- sowie eine Mannschaftswertung.Bogenschießen heißt ja nicht nur, mit dem Sportgerät, dem Pfeil und dem Bogen aus weiter Entfernung auf eine große Scheibe zu schießen. Da gibt es verschiedene zusätzliche Disziplinen, wie Compound, den Langbogen oder die Sonderentfernung. Fachhinweis zum Langbogen: Ohne Visier oder ähnliche Hilfsmittel. Der Laie hätte da wohl Probleme.Nachdem der Bogensport in der Kreisstadt Tirschenreuth seit Jahren boomt, war es am Ende nicht verwunderlich, dass die SG 1549 Tirschenreuth in Wiesau mit fünf ersten Plätzen knapp die Hälfte der zu vergebenden Titel für sich vereinnahmen konnte. Gastgeber Wiesau stand dreimal auf dem Treppchen ganz oben, erreichte aber zusätzlich vier respektable zweite Ränge. Die Klosterstädter holten zwei und Mitterteich einen Gaumeistertitel. Einseitig war es in der allgemeinen Schützenklasse, da nur die Tirschenreuther am Start waren. Die Compound-Klasse blieb fest in Waldsassener Hand. In der Langbogenklasse waren fünf Schützen am Start; die Anfänger durften zum ersten Mal auf eine Sonderentfernung ihr Glück versuchen und erzielten recht gute Ergebnisse.