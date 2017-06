Sport Wiesau

Mit der deutschen Meisterschaft auf der Bahn in Leipzig ging der Saisonhöhepunkt für die deutschen Speedskater über die Bühne. Nach einem fünften Platz im Einzelsprint, Platz vier in der 500m-Sprintausscheidung und Platz vier im 3000m-Punkte-Rennen krönte Meghan Wystrichowski (rechts) ihre Leistungen mit der Bronzemedaille über 5000 m. Abschließend gewann sie mit der Staffel des TSSC Erfurt Bronze. Wystrichowski fügte damit zwei weitere DM-Medaillen zur Goldmedaille im Halbmarathon hinzu. Aufgrund ihrer Leistungen wurde die 15-jährige Wiesauerin in die Nationalmannschaft der Speedskater berufen. Mitte August wird sie im National-Anzug bei der Cadetten-Challenge im belgischen Zandvoorde für Deutschland an den Start gehen. Bereits vor drei Wochen sicherte sich Wystrichowski im 300m-Einzelsprint den Titel der norddeutschen Meisterin. Mit am Start in Leipzig war auch Simon Maurer, ein Nachwuchstalent des TB Jahn Wiesau. Bei den Geschicklichkeitsläufen erreichte er mit Platz sechs auf Anhieb eine Platzierung unter den Top Ten. Bild: exb