Sport Wiesau

19.07.2017

Mit 83 Kartfahrern verbuchte der MSC Wiesau am Sonntag beim 83. ADAC-Jugend-Kart-Slalom ein stattliches Teilnehmerfeld. Der Tagesschnellste war Christian Bachmann vom MSC Auerbach, der für beide Läufe 66,55 Sekunden benötigte. Auffallend waren die durchwegs starken Leistungen der Wiesauer Kartfahrer, die zu mehreren Klassensiegen kamen. In den Klassen 2 und 3 gab es sogar jeweils Doppelsiege.

Bei den Jüngsten (Klasse 0) siegte einmal mehr Mika Trapp (MSC Wiesau). In der Klasse 1 hatte Jonah Günther (MSC Marktredwitz) mit 73,82 Sekunden die Nase vor Louis Sebald (MSC Auerbach) und Leni Reithmeier (AC Waldershof) vorn. In der Klasse 2 gab es einen Wiesauer Doppelsieg: Noel Schmid siegte in 70,10 Sekunden vor Ludwig Tischlinger (70,86) und Tobias Bayer (AC Waldershof/71,07).Einen weiteren Wiesauer Doppelsieg gab es in der Klasse 3: Luis Sollfrank fand wieder in die Erfolgsspur zurück und siegte nach beiden Durchgängen in 68,57 Sekunden vor Ramon Korte (69,94) und Julia Faltis (AC Friedenfels/70,23). In der Klasse 4 gewann Günther Dittner (MSC Wiesau) mit 67,55 Sekunden knapp vor Alina Fabian (MSC Marktredwitz), die zwei Hundertstelsekunden langsamer war, und Dennis Feulner (MSC Marktredwitz)."Dominator" in der Klasse 5 war Christian Bachmann (MSC Auerbach) vor Lena Bock (MSC Wiesau), die für beide Läufe 67,18 Sekunden brauchte, und Niklas Schmitt (MSC Wiesau), der 67,58 Sekunden unterwegs war. In der Klasse 6 hatte Johannes Jäger (MSC Wiesau) in 67,04 Sekunden die Nase vorne, vor Florian Ernstberger (AC Waldershof) und Daniel Portner (AMC Weiden).