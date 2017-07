Tischtennis-Herren wieder in der Bezirksliga

Sport Wiesau

30.07.2017

7

0 30.07.2017

Die erste Herren-Tischtennis Mannschaft des TB Jahn sicherte sich in der ersten Kreisliga die Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Bezirksliga. Garant für den Erfolg waren die geschlossene Mannschaftsleistung und der eiserne Wille, sich den Titel zu sichern. Harald Bächer war bester Einzelspieler im gesamten Landkreis. Im Bild das Meisterteam mit Mannschaftsführer Kurt Scharbert (2. von rechts) und Spartenleiter Beppo Sertl (rechts) bei der Aufstiegsfeier vor wenigen Tagen in Fichtenschacht. Bild: wro