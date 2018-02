Vermischtes Wiesau

25.02.2018

Seit rund 20 Jahren ist die regelmäßig stattfindende Job- und Praktikantenbörse im Beruflichen Schulzentrum Wiesau eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Anfangs nur an einem Nachmittag angeboten, hat sich die Veranstaltung inzwischen zu einer zweitägigen Kontakt- und Informationsmesse weiterentwickelt.

50 Absolventen, die derzeit auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind, und 42 EDV-Schüler aus den 11. Klassen auf der Suche nach einer Praktikumsstelle informierten sich bei 16 Firmen über deren Produktschienen, besonders aber über das aktuelle Angebot an entsprechenden IT-Fachstellen.Begleitet wurde die Veranstaltung von Vorträgen der sich vorstellenden Firmen. In den Pausen war die großzügig konzipierte neue Schulaula mit den dort aufgebauten Infoständen ein stets willkommener Anlaufpunkt. Gelegenheit zu einem persönlichen Beratungsgespräch boten die Mitarbeiter der meist regionalen Unternehmen.Derzeit kommen auf einen IT-Absolventen zwei Arbeitsplätze, informierte die Schulleitung. Geschätzt werde das hohe Ausbildungsniveau an den Wiesauer Fachschulen. Diese Tatsache unterstreiche die Vielzahl der Firmen und Referenten bei der Kontaktbörse. "Die Nachfrage nach Absolventen ist nach wie vor groß. Auf der Suche nach einem IT-Arbeitsplatz wird jeder Absolvent fündig", zog stellvertretender Berufsschulleiter Hermann Körner eine erfreuliche Bilanz.In wenigen Tagen präsentieren sich die Aussteller per Video auch im Internet. Von Maximilian Körner ("Franconia-Films" Selb) während der Fachmesse gedrehte Kurzfilme, unterstützt von den jeweiligen Firmen, können auf der Homepage der Wiesauer EDV-Schulen ( www.edv-schulen-wiesau.de) abgerufen werden.