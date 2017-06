Vermischtes Wiesau

13.06.2017

6

0 13.06.2017

Aufgrund ihres jahrelangen Engagements im europaweiten Netzwerk "EcoMediaEurope" wurde nun zwei Lehrkräfte des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Wiesau in Österreich die Urkunden zum "Europa-Pionier" überreicht. Studiendirektor Wolfgang Prebeck und Studienrat Andreas Büttner überzeugten durch ihre Arbeit im internationalen Netzwerk. Die beiden Kollegen referierten als Fachleute der beruflichen Bildung bei Konferenzen in Norwegen, Österreich und Zagreb. Außerdem organisierten sie eine europaweit ausgeschriebene und mit großem Erfolg durchgeführte Lehrerfortbildung im Metallbereich am Schulstandort Wiesau. An dieser Auszeichnungen nahmen 15 Lehrkräfte aus ganz Europa teil.