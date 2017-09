Vermischtes Wiesau

22.09.2017

25

0 22.09.201725

Endlich kann man wieder den 'Fantastischen Karpfen' bewundern. Bürgermeister Toni Dutz

Fünf Monate müssen die Anwohner in Kornthan eine Baustelle und Umleitungen ertragen. Das ist jetzt vorbei. Und das mit einem sichtbaren Erfolg, da ist sich Bürgermeister Toni Dutz sicher: Der Ort ist schöner geworden. Und für die Karpfenkirchweih gibt es auch gute Neuigkeiten.

Dank an Anlieger

Bushaltestelle sicherer

Kornthan. "Alles in Ordnung, die Kornthaner Karpfenkirchweih kann ungehindert stattfinden", freute sich Bürgermeister Toni Dutz bei der Bauabnahme der gemeindlichen Grundstücke vor wenigen Tagen in der Dorfmitte. Kornthan sei damit noch schöner geworden. Inzwischen ist auch der Vorplatz am Feuerwehrhaus fertig.Neue Leitplanken entlang der Staatsstraße 2169 sorgen für mehr Sicherheit in den Kurven. Freigelegt wurde der Uferrand vom wuchernden Gestrüpp. Bürgermeister Dutz verwies auf den ungehinderten Blick über die Wasserfläche Richtung Steinwald: "Endlich kann man wieder den 'Fantastischen Karpfen' bewundern." Lange Zeit fristete das Landkreis-Wahrzeichen ein "Dornröschendasein" am Weiherrand.Die im April dieses Jahres begonnene Baustelle war bis vor wenigen Wochen für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen nach Friedenfels und Wiesau erfolgten über Fuchsmühl, und Güttern. Dank und Anerkennung schulde man den Anliegern, die wochenlang, aber stets klaglos, mit den Widrigkeiten der Baustelle leben mussten und die Nachteile geduldig in Kauf nahmen, lobte Dutz. Mit einem Kostenaufwand von 400 000 Euro wurde der erste Sanierungs-Abschnitt jetzt fertiggestellt, die letzten Asphaltierungsarbeiten sind in Kürze abgeschlossen, betonte der Wiesauer Rathauschef. Wann der Bau des zweiten Abschnittes nach Friedenfels beginnt, überließ Dutz der Entscheidung des Straßenbauamts.Auskünfte über die bisherigen Arbeiten erteilten Thorsten Meiler von der Verwaltungsgemeinschaft Wiesau und ein Sprecher des Straßenbauamtes Amberg-Sulzbach. Nach beider Angaben wurde nicht nur der Fahrweg verbreitert, sondern auch dessen Tragschicht verstärkt. Deutlich verbessert sind die Querungen für die Entwässerung des Regenwassers. Die Bushaltestelle im Ortsbereich ist den derzeitigen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und Einstiegsbequemlichkeit, deutlich angepasst. Die Grünstreifen zwischen der inzwischen sanierten Straße und dem Kornthaner Weiher sind optisch aufgewertet. Mit Verbesserungen an Grundstückeinfahrten und der Instandsetzung der Wege sowie Arbeiten an gemeindlichen Flächen konnte das Fischerdorf Kornthan verschönert werden, sagte Dutz. Die Wunsiedler Tiefbaufirma Karl Roth machte die Straßen-, die Firma Hilgarth die Asphaltarbeiten.Den gemeindlichen Kostenanteil für die Randbebauung beziffert Bürgermeister Toni Dutz mit rund 40 000 Euro. Die inzwischen fertiggestellten Sanierungsarbeiten am Vorplatz des Feuerwehrhauses kosteten dem Markt Wiesau 90 000 Euro. Am Gerätehaus werden auch die Entsorgungscontainer ihren künftigen Platz finden. Dabei erfreulich: Die Arbeiten an den Baustellen verliefen unfallfrei.