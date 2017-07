Vermischtes Wiesau

Pfarrer Max Früchtl war gerne in Wiesau. Er folgt dem eindringlichen "Wunsch" des Bischofs und verlässt nun die Pfarrei St. Michael. In einem feierlichen und teils tränenreichen Gottesdienst wird deutlich, wie beliebt der Seelsorger in Wiesau ist.

"Meine Heimat"

Du wirst uns fehlen. Behalte uns immer in guter Erinnerung. Bürgermeister Toni Dutz

Die Abschiedsfeier, bei der natürlich auch schöne Lieder gesungen und feierliche Abschiedsworte gesprochen wurden, dauerte dem Anlass entsprechend etwas länger als sonst; dann endete Max Früchtls rund 15-jähriges Wirken am Ort und in der Nachbargemeinde Falkenberg, die er viele Jahre ebenfalls in seiner Obhut hatte. Dem feierlichen und teils tränenreichen Gottesdienst folgte ein leiser Abschied des hoch geschätzten Mannes. Wortlos und voll Wehmut verließ er durch eine Seitentür die Pfarrkirche, um drüben im benachbarten Pfarrheim allen noch ein letztes Vergelt's Gott sagen zu können.Versöhnlich und dankbar ließ Pfarrer Max Früchtl in der komplett besetzten Pfarrkirche zuvor noch einmal durchblicken, dass es eine segensreiche Zeit gewesen sei. "In 18 Ordnern aufgereiht liegen rund 600 Predigten bereit", zog er auch Bilanz seines bisherigen Wirkens. Mehr als 70 Eheleute haben sich das Jawort gegeben, 374 Kinder durfte er taufen. Mehr als 600 Verstorbene begleitete er auf ihrem letzten Weg. "Ich möchte heute keine lange Predigt halten", versprach der als guter Redner bekannte Seelsorger. "Stattdessen möchte ich mich für all das bedanken, was wir miteinander erleben durften." Zwei Dinge habe er mitgebracht. "Sie werden mich während meines letzten Gottesdienstes begleiten", verwies er auf seine Primizkerze, die brennend neben ihm stand, und auf ein Taschentuch, von dem er immer wieder Gebrauch machte."Das Stiftland ist meine Heimat geworden", lobte er die landschaftlichen Schönheiten, die er auf seinen zahlreichen Radtouren erkundete, und auch die hier lebenden Menschen. Hervorheben wolle er an diesem besonderen Tag niemanden, fuhr er fort und wandte sich - trotz seines Versprechens - mit Geschenken in der Hand humorvoll an die Kirchenpfleger Alfred Vollath (Wiesau) und Albert Zrenner (Falkenberg), voller Anerkennung zuletzt auch an seinen Freund und Weggefährten Toni Dutz."Es ist kein kasperlhaftes Verhalten, wenn sich ein beherzter Bürgermeister für die Gemeinde einsetzt", erinnerte Pfarrer Max Früchtl voller Respekt an die mutige Anstrengung des Bürgermeisters, der mit seiner offen ausgesprochenen Resonanz auf die Versetzung und die initiierte Unterschriftenaktion für Aufsehen in Wiesau, für Unmut aber in Regensburg gesorgt hatte. Rund 800 Bürger hatten ihr Missfallen gegen die unpopuläre Versetzungsmaßnahme seitens der Diözesanleitung bekundet. Auf Drängen des Pfarrers wurde die Bürgeraktion aber erfolglos eingestellt. "Du hast es vermocht, Botschaften näherzubringen", wandte sich das Gemeindeoberhaupt, der als Abschiedsgeschenke ein Elektrofahrrad und kunstvolle Bilder aus Wiesau dabei hatte, an den scheidenden Pfarrer. "Du bist glaubwürdig. Jeder spürt, dass du hinter dem stehst, was du sagst und tust. Ich werde dich und deine unnachahmliche Art sehr vermissen." Früchtl, der inzwischen auf der vorderen Kirchenbank Platz genommen hatte, verfolgte sichtlich bewegt das Lob von Dutz, wie: "Weine nicht, weil es vorbei ist. Lache, weil es schön war." Oder: "Du wirst uns fehlen." Mit erstickter Stimme fügte der Sprecher hinzu: "Behalte uns immer in guter Erinnerung." Gefasst, nach einer Denkpause, beschrieb Toni Dutz mit deutlichen Worten schließlich seinen aufgestauten Ärger über die Versetzung. Seitens der Diözesanleitung mit Generalvikar Michael Fuchs an der Spitze sei Pfarrer Früchtl in bemerkenswerter Art und Weise die Möglichkeit gegeben worden, sich freiwillig nach Floß wegbewerben zu dürfen. "Wenngleich ich nicht verhehle, und das muss heute noch einmal gesagt werden dürfen: Wir hätten dich in Wiesau gerne behalten." An die Freiwilligkeit könne er längst nicht mehr glauben, holte er weiter aus. Wenig erfreut zeigte sich Dutz rückblickend auch über die Äußerung des Regensburger Oberhirten vor wenigen Monaten: "Ich finde die Bemerkung des Bischofs anlässlich seines tollen Besuchs, wir sollten mit dem ,Kasperltheater' aufhören, gelinde gesagt deplatziert." Hören konnte es der Angesprochene nicht, auch nicht Vertreter der Diözese: Denn keiner von ihnen war zum Abschied nach Wiesau gekommen. Versöhnlich schloss Dutz mit Aristoteles: "Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern. Danke für Deine Freundschaft lieber Max. Vergiss deine Wiesauer nicht!" (Weiterer Bericht folgt)