Ehrenspalier für Sabrina Hegen und Johannes Ernstberger

Vermischtes Wiesau

16.06.2017

In der Wiesauer Kreuzbergkirche läuteten die Hochzeitsglocken für Sabrina Hegen und Johannes Ernstberger. Die 30-jährige Rechtsanwaltsgehilfin Sabrina stammt aus Wiesau, Bräutigam Johannes (35) - von Beruf Schichtelektriker - kommt aus Münchenreuth bei Waldsassen. Den feierlichen Gottesdienst, der vom Gesangsduo Marina und Magdalena musikalisch umrahmt wurde, gestaltete Pfarrer Max Früchtl. Nach dem Gottesdienst stiegen weiße Tauben in den Himmel auf. Mit einem Rosenspalier gratulierte eine Abordnung des Schützenvereins "Tell Hundsbach", dessen Mitglied der Bräutigam ist. Die Familien, Verwandte und Freunde beglückwünschten das Paar an der Kirchentür, während die Münchenreuther Bauernkapelle zünftig aufspielte. Unter der Stabführung von Peter Fuhrmann erfreuten die Musikanten aus dem Kappldorf mit dem "Schornsteinfeger aus Eger", der "heute Hochzeit macht". Das Paar wohnt künftig im neu erbauten Haus in Kondrau. Bild: wro