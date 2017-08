Vermischtes Wiesau

Nicht nur in der Hauptstraße wird derzeit fleißig gebaut, zügig voran schreitet auch die energetische Sanierung des Wiesauer Rathauses. Vorgesehen ist außerdem der barrierefreie Umbau des in den 70ern errichteten Verwaltungsgebäudes. Mit der Fertigstellung des Projekts wird in rund einem Jahr gerechnet. "Zum Nordgautag wird alles fertig sein", verspricht Bürgermeister Toni Dutz. Die Gesamtkosten beziffert er auf rund 2,2 Millionen Euro, wobei die Gemeinde 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln von Land und Bund erhält. Während der Bauphase werden die Büroräume weiterhin besetzt sein, Einschränkungen gibt es aber beim Zugang zur Gemeindebücherei. Sie kann nicht mehr über den normalen Weg betreten werden, sondern nur durch eine Innentreppe im Rathaus. Bild: wro