Vermischtes Wiesau

25.07.2017

19

0 25.07.201719

Schüler aus drei Klassen bekommen ihre Zeugnisse. Rektorin und Klassenlehrer sind stolz auf ihre Schüler. In den M-Klassen schafft jeder die Mittlere Reife und in der GTK9 bekommen fast alle den Quali.

Auszeichnung

Kino für die Besten

"Es ist euer Verdienst, was auf diesem Papier steht", betonte Schulleiterin Andrea Schiml bei der Abschlussfeier. Für drei Schulklassen ist der Weg an der Mittelschule Wiesau nun zu Ende. "Das heißt Eigenverantwortlichkeit. Vergesst dabei aber auch nicht die, die am Wegrand stehen", gab die Schulleiterin in der Turnhalle an die GTK9 sowie die Klassen M10a und M10b weiter. Alle Schüler erreichten die Mittlere Reife und fast alle schafften ihren Qualifizierten Hauptschulabschluss. André Putzlocher vertrat als dritter Bürgermeister Toni Dutz und sprach ebenfalls ein paar Worte zu den Absolventen: "Für Sie ist heute ein Tag, der gravierende Veränderungen mit sich bringt." Und das sei auch gut so. "Bisher war alles vorgegeben, ab heute müssen Sie selber entscheiden, wie es weiter geht. Das wird nicht einfach, aber machen Sie das Beste daraus."In den vergangenen Jahren arbeiteten die Mittelschule und das Berufsschulzentrum (BSZ) Wiesau in vielen Projekten erfolgreich zusammen. Für eines davon wurden sie kürzlich in Regensburg mit dem "Best-Tec-Kooperationspreis 2017" ausgezeichnet. Als Geschenk überreichte Andreas Büttner vom BSZ eine Tafel, auf der alle beteiligten Schüler unterschreiben durften. Stolz waren auch die Klassenleiter der drei Abschlussklassen. So begleitete Cornelia Heller-Trinks die GTK9 über mehrere Jahre hinweg und überstand auch manchen Trend mit ihren Schülern. "Ab der siebten Klasse wurde ich eure Klassenlehrerin. Dort durfte ich eure Fragen beantworten, wie: Wieso darf ich keine Fotos von mir im Klassenzimmer machen und danach online stellen?" Ab der neunten Klasse seien die Schüler zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen und stellten andere Fragen wie: "Was ist der Satz des Pythagoras?" Oder: "Gibt es auf der Abschlussfahrt Wlan?"Klassenlehrer Dominik Frank kam neu an die Mittelschule und übernahm die M10b. "Ihr wart eine umgängliche und unkomplizierte Klasse." Unter anderem unterrichtete er sie in Mathe. Es sei nicht einfach gewesen, die Zielgerade zu erreichen, doch am Schluss hätten alle bestanden. Auch er gab den Schülern einen Rat mit: "Bleibt offen und neugierig. Und gebt um Himmels Willen Antwort, wenn jemand mit euch spricht." Bevor es zur Zeugnisübergabe kam, gab es Geschenke für die Lehrer. So verteilten die Schüler Rosen, Geräuchertes, Bananen und Klassenfotos als Dank für die jahrelange Unterstützung. Die Gäste - bestehend aus Eltern und Freunden - bekamen noch Bildmaterial von den Abschlussfahrten zu sehen.Die drei besten Absolventen erhielten einen Kinogutschein: "Der reicht auch für eine ordentliche Portion Popcorn", meinte Andrea Schiml. Geehrt wurde Nico Haberkorn von der GTK9, der einen Durchschnitt von 1,16 erzielte. In der M10a schaffte Marco Gleißner 1,75 und Celina Fürst aus der M10b erreichte 1,57 als Abschlussnote. Zudem wurden Schüler geehrt, die den Dienst als Mentoren übernahmen. Fünf Freiwillige halfen unter anderem in den fünften Klassen beim Basketballtraining oder betreuten Fußball in der Oberstufe. "Da das dieses Jahr so gut funktioniert hat, wollen wir das auch im nächsten Jahr fortführen", erklärte Fachoberlehrerin Elisabeth Kinle.Am Ende der Feier wurden neben den Schülern auch Lehrkräfte verabschiedet. Dominik Frank sowie zwei Referendarinnen werden an andere Schulen wechseln, ebenso wird auch Pfarrer Max Früchtl, der wegzieht, nicht weiter an der Mittelschule Wiesau unterrichten.