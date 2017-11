Vermischtes Wiesau

29.11.2017

16

0 29.11.201716

Die neuen Verkaufsbuden sind eigentlich für den Nordgautag 2018 gedacht. Doch beim Weihnachtsmarkt erleben sie schon ihre Generalprobe. Adventlich geschmückt reihen sie sich beim Rathaus ein.

Nikolaus kommt

Adventskonzert

Dem Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. Dezember, steht nichts mehr im Wege. Zwar soll es laut Wettervorhersage an dem Tag nicht schneien, aber es soll kalt bleiben und der Schnee zumindest in höheren Lagen könnte für adventliche Stimmung sorgen. Eröffnet wird der zur Tradition gewordene Weihnachtsmarkt entlang des Rathauses am Samstag um 14 Uhr durch Bürgermeister Toni Dutz.Vorweihnachtliche Klänge sind von den Mitgliedern der Falkenberger Blasmusik zu hören. Adventliche Weisen tragen ab 14.15 Uhr die Mädchen und Buben des Kindergartens Sankt Josef vor. Der Nikolaus wird um 17.45 Uhr erwartet.Seinen musikalischen Ausklang - wenn es bereits dunkel geworden ist - findet der stets stimmungsvolle Budenzauber um 18.30 Uhr mit dem Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Pfarrgemeinde, der zusammen mit "Canot di Gioia" von der katholischen Pfarrgemeinde ein konfessionsübergreifendes Advents-Konzert zum Besten geben wird. Eine weihnachtliche Verlosung führt wieder der Stiftländer Heimatverein aus Wiesau durch. Für kulinarische Genüsse ist gesorgt, fürs Auge ebenso. Eingekauft darf an diesem Tag freilich auch werden. Für den Wiesauer Weihnachtsmarkt haben Bauhofmitarbeiter der Marktgemeinde fünf neue hölzerne Verkaufsbuden fertiggestellt. Wenn es nach den Plänen der Gemeindemitarbeiter geht, sollen bis zum Nordgautag, der vom 4. bis 8. Juli 2018 in Wiesau stattfindet, weitere Häuschen entstehen. Ihren ersten Einsatz aber haben die Stände am Wiesauer Adventsmarkt, der heuer bereits zum 31. Mal aufgebaut wird. Die Marktgemeinde Wiesau weist darauf hin, dass zur Vorbereitung der Veranstaltung der Marktplatz bereits ab Freitag, 1. Dezember, ab 6 Uhr gesperrt wird. Der gesamte Fahrzeugverkehr bleibt bis Samstag, 2. Dezember, um 24 Uhr außen vor.