Fröhliches Plätzchenbacken mit den Senioren

Vermischtes Wiesau

01.12.2017

Noch immer gehören handgemachte Stollen, Lebkuchen und Plätzchen traditionell zu den beliebtesten Leckereien in der vorweihnachtlichen Zeit. Buttergebäck aus Schokolade, mit Vanille, Zucker und anderen süßen Zutaten "zauberten" dieser Tage die Buben und Mädchen des Kindergartens Sankt Josef, die zusammen mit Leiterin Christine Meiler und Praktikantin Franziska Siller ins Seniorenpflegeheim "Steinwaldblick" gekommen waren. Die Bewohner schauten in der weihnachtlichen Backstube zu, einige halfen beim Mehlstreuen, Kneten und Ausrollen kräftig mit. Fröhlich wurde dabei geplaudert, gesungen und gelacht, während Sterne, Herzen oder auch ein kleines Eselchen mit Förmchen ausgestochen wurden. "Wir möchten noch mehr zusammen mit den Bewohnern des Seniorenheims machen", erklärte Christine Meiler, die auch auf die Nikolausfeier am 6. Dezember ab 15 Uhr im Seniorenpflegeheim hinwies. Bild: wro